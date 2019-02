eurogamer

: Escono i primi video di trucchi e consigli su come ottenere il massimo dal combat system di Anthem #Anthem - Eurogamer_it : Escono i primi video di trucchi e consigli su come ottenere il massimo dal combat system di Anthem #Anthem - SQueenMary : È proprio boss delle cerimonie... Escono i primi abiti che non vanno bene e poi arriva quello giusto e le lacrime… - SulFiloSpinato : da certi primi piani che escono da U&D prevedo che dopo Positive Mario sarà chiamato anche dal brand Brio ?? #clario -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Anthem è ora disponibile per i possessori dell'Accesso Anticipato del gioco, e assieme all'apertura dei server sono uscita anche le prime-guide superildai nostri Javelin.Il lancio ufficiale di Anthem è previsto per il 22 febbraio, ma i membri di Origin Access su PC e Xbox One possono giocare già da ora.Tornando a noi, abbiamo quattro diversi Javelin che si pongonoclassi differenti e con altrettanti sistemi ditimento diversi: Storm, Ranger, Colossus, e Interceptor al netto della localizzazione. Ebbene non sono tutti sbloccato si dall'inizio, e la scelta ridarà in mano al giocatore ai livelli 2, 8, 16 e 26.Leggi altro...