Alle 14 : 30 vi aspettiamo con la diretta dedicata a The Textorcist : The Story of Ray Bibbia : Oggi pomeriggio vi aspetta un'avventura tra esorcismi e orde demoniache con The Textorcist: The Story of Ray Bibbia (non perdete la nostra recensione). L'appuntamento è Alle 14:30 in compagnia del nostro Luca Forte per provare questo nuovo titolo italiano capace di conciliare il genere del bullet hell con quello dei typing game.Dovremo infatti cercare di evitare gli attacchi nemici mentre al contempo digitiamo gli esorcismi necessari per ...

Alle 18 : 00 vi aspettiamo in diretta con Nier : Automata : Questa sera Alle 18:00 vi aspettiamo puntuali con un nuovo appuntamento in compagnia di Nier: Automata.Come probabilmente saprete, a partire dal 26 febbraio sarà disponibile, per PlayStation 4 e PC, la Nier Automata: Game of the Yorha Edition, nuova edizione del celebre titolo contente tutti i contenuti scaricabili lanciati fin oggi, assieme a qualche altra sorpresa come un tema dinamico inedito per abbellire la home della nostra PS4.Ebbene, in ...

Alle 17 : 00 vi aspettiamo in diretta con Anthem alla scoperta di missioni e trama : Questo pomeriggio vi aspettiamo Alle 17:00 con una nuova diretta di Anthem, un'occasione ideale per avere un assaggio del gioco a scoprire di più sulle missioni e su che genere di trama ci attende per ponderare l'acquisto in vista del lancio completo.Anthem, realizzato da BioWare e pubblicato da Electronic Arts, verrà lanciato il 22 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo scorso fine settimana si è tenuta la VIP Demo, disponibile per ...

Alle 15 : 30 vi aspettiamo in diretta con il suggestivo e ispirato Vane : Definito dagli autori stessi come il "Dark Souls dei titoli esplorativi", Vane è stato presentato per la prima volta al Tokyo Game Show 2014 e ha fatto della sua campagna pubblicitaria un rimando a Journey e ai giochi con lo stile di Ueda.Si tratta certamente di promesse di un certo calibro, per cui è naturale l'innescarsi fin da subito di una certa aspettativa e curiosità nei confronti del gioco. Vane offre un peculiare stile grafico e ...