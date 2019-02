Spazio | Parmitano | “La scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del

Spazio : Parmitano - 'scienze e tecnologie chiavi per sfide futuro' : Roma, 14 feb. , AdnKronos, 'La scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro'. A scandirlo è stato l'astronauta italiano dell'Esa Luca Parmitano nel video messaggio agli studenti presenti all'Asi per il ...

Spazio e Sensi Spaziali : Luca Parmitano prepara la sua missione Beyond : Solitamente associata ai video giochi, la realtà virtuale è una tecnologia immersiva che simula la presenza fisica e l’interazione. Oggi gli astronauti usano le simulazioni al computer per prepararsi alla vita sulla Stazione Spaziale Internazionale, praticando delle uscite extra veicolari ed utilizzando le attrezzature operative in condizioni di microgravità – il tutto senza mai lasciare terra. L’astronauta dell’ESA Luca ...

Spazio : Luca Parmitano si prepara alla missione “Beyond” con la realtà virtuale : Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea si sta addestrando con la realtà virtuale in vista della missione Beyond, che avrà inizio a luglio di quest’anno. AstroLuca è al lavoro nel Virtual Reality Laboratory del Johnson Space Center della NASA, a Star City vicino a Mosca, e all’European Astronaut Center di Colonia, per prepararsi alla missione di sei mesi. Parmitano partirà alla volta della ISS con ...

Spazio : Luca Parmitano è “un astronauta europeo con passaporto italiano” : Luca Parmitano è “un astronauta europeo con passaporto italiano“: “Lo dico da sempre. Gli astronauti sono eccellenti ambasciatori per lo Spazio e anche di piu’ perche’ attraverso il loro lavoro lanciano un messaggio sulla bellezza e sulla fragilita’ del mondo. E’ qualcosa che gli astronauti possono comunicare meglio dei robot“: lo ha dichiarato il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale ...

Spazio - Parmitano : al via l'addestramento specifico per "Beyond" : ... quindi, così come succede nel mondo del volo, se conosci il problema sai come affrontarlo e non diventa più un problema ma semplicemente una contingenza. Sono contento che abbiamo scoperto cosa ha ...