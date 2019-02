Roma | “aiuto c’è una tigre tra i cassonetti” | ma è un peluche

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019), via Sartorio, quartiere Ardeatino: è mattina presto e qualcuno passando accanto a dei cassonetti vede la sagoma di unae si spaventa. “Aiuto, c’è unatra i cassonetti“, scrive subito qualcuno sui social. In realtà però, si tratta di una copia di pezza del pericoloso animale: bastava guardare meglio per accorgersene, come dimostra questa foto pubblicata da Il Messaggero.L'articolo, “aiuto c’è unatra i cassonetti”: ma è unproviene da Il Fatto Quotidiano.