Ranking Uefa aggiornato: il Napoli è 16esimo

ilnapolista

: #RankingUEFA, la #Roma mai così in alto ?? #Juventus ancora al quinto posto, 7? italiane tra le prime 80: la classi… - DiMarzio : #RankingUEFA, la #Roma mai così in alto ?? #Juventus ancora al quinto posto, 7? italiane tra le prime 80: la classi… - RLELLI76 : Ranking UEFA, La Roma sale al 12° posto in classifica, mai così in alto - MondoNapoli : Ranking UEFA, il Napoli aggancia lo United al 15esimo posto! Gli azzurri possono ancora migliorare -… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Il prossimo anno perderà il punteggio della semifinale Lentamente, se non arriveranno risultati all’altezza di quelli conseguiti con Benitez, ilscivolerà giù nel. Al momento il club di Aurelio De Laurentiis è alposto. Subito dietro al Manchester United (in realtà siamo a pari punti) che è virtualmente fuori dalla Champions (ha perso in casa 0-2 contro il Psg). Il primo club italiano è la Juventus (quinto), il secondo è la Roma (dodicesima) grazie alla semifinale di Champions dello scorso anno e anche alla vittoria ottenuta contro il Porto l’altra sera agli ottavi. Terzo è il. Che precede club importanti come il Chelsea (17esimo) e il Tottenham (19esimo).Il prossimo anno, però, ilperderà il miglior risultato del quinquennio: i 22mila punti del 2014-15 la stagione che i competenti seguitori deldefinirono e ancora ...