La Juve passeggia sul Frosinone | 3-0 e bianconeri a +14 sul Napoli

La Juve ntus ritrova Dybala e passeggia allo Stadium : Frosinone asfaltato 3-0 : Il Dybala ritrova to sblocca il match: splendida vittoria per la Juventus contro il Frosinone . I bianconeri volano a +14 Partita facile, questa sera, per la Juventus : poco più di un allenamento per la squadra di Allegri nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A contro il Frosinone . Un match importante per la squadra torinese che ritrova finalmente Dybala e anche quella fiducia e solidità persa dopo la sconfitta in Coppa Italia ...

La Juventus passeggia sul Chievo - nonostante un Cristiano Ronaldo in serata nera : Emre Can, Douglas Costa e Rugani hanno regalato 3 punti alla Juventus contro il Chievo Verona in una serata ‘no’ per CR7 La Juventus ha vinto in scioltezza contro il Chievo Verona, con il suo solito strapotere. L’incontro non è di fatto mai stato in discussione questa sera all’Allianz Stadium, nonostante un Cristiano Ronaldo decisamente negativo quest’oggi. Un rigore sbagliato e tante occasioni sprecate ...