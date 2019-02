Ian Rush | ' Ramsey persona genuina | giusta per la Juve | CR7 clamorosamente in forma'

Blastingnews

: [CT] Ian Rush: “Ramsey è un giocatore fantastico. Il fatto che l’Arsenal l’abbia ceduto a parametro è una cosa che… - forumJuventus : [CT] Ian Rush: “Ramsey è un giocatore fantastico. Il fatto che l’Arsenal l’abbia ceduto a parametro è una cosa che… - AstiGioachino : RT @forumJuventus: [CT] Ian Rush: “Ramsey è un giocatore fantastico. Il fatto che l’Arsenal l’abbia ceduto a parametro è una cosa che non r… - Footeux__ : RT @forumJuventus: [CT] Ian Rush: “Ramsey è un giocatore fantastico. Il fatto che l’Arsenal l’abbia ceduto a parametro è una cosa che non r… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Lantus a gennaio si è assicurata Aarona parametro zero. Il gallese che sbarcherà a Torino solo in estate è stato oggetto, tra gli altri argomenti, di discussione nell'intervista di Ianrilasciata al Corriere di Torino. L'intervistato, che ha militato nelle fila bianconere, pensa che, suo connazionale, sia un giocatore esplosivo in campo, ma fuori è molto riservato e genuino e la Vecchia Signora che da sempre valuta il comportamento dei suoi tesserati anche dal punto di vista umano apprezzà il centrocampista. "Lui è unaper la".ha dichiarato che per il suo connazionale lantus è stata la prima scelta, perché dopo undici anni di militanza all'Arsenal, vuole conquistare dei trofei. A proposito dei Gunners non comprende il motivo per cui abbiano lasciato partire a parametro zero il loro tesserato. Una spiegazione è da ...