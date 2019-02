I consigli di Cannavacciuolo per la pasta perfetta

vanityfair

: RT @TalkingMusicz: Giuseppe davanti ai consigli di chef Cannavacciuolo: #MasterChefIt - chiara__stc : RT @TalkingMusicz: Giuseppe davanti ai consigli di chef Cannavacciuolo: #MasterChefIt - TalkingMusicz : Giuseppe davanti ai consigli di chef Cannavacciuolo: #MasterChefIt - Stefaniabusky : Consigli di lettura ??????? In distribuzione il numero di gennaio /febbraio di @___RedCarpet___ in cui trovate due mie… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Scegliete il sugo giusto per ogniScolatela primaRendetela più appetitosa anche per gli occhiE persino più profumataIl tocco finaleCome si fa a dare allala consistenza? Come sceglierla in base al sugo? Quali sono i trucchi per renderla ancora più appetitosa? A darci tutte le risposte ci pensa Antonino. Lo chef patron del ristorante 2 stelle Michelin di Villa Crespi a Orta San Giulio e giudice di MasterChef ora è anche protagonista di La cucina è emozione con Antonino: cinque videoricette con altrettanti formati dellaVoiello.Nella gallery sopra trovate un assaggio con cinque tra idispensati dallo chef nelle puntate che vanno in onda da febbraio sul canale YouTube di Voiello (www.youtube.com/c/voielloitalia), sui suoi social (www.facebook.com/Voiello) e sul suo profilo Facebook ( www.facebook.com/antonino). Guardandole ...