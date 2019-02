Salvini : su autonomia regioni abbiamo chiuso come promesso : Roma, 14 feb., askanews, - Sull'autonomia delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna "abbiamo chiuso come promesso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, al termine del Consiglio dei ...

Il bluff sull’autonomia è un guaio nei rapporti tra Salvini e le sue regioni : Roma. I leghisti che davvero ci sperano ancora, al sentir pronunciare la parola fatidica, si stringono nelle spalle. “Secessione? Magari”. Delusione che rivela, evidentemente, che le antiche ambizioni indipendentiste non sono affatto state deposte; e al contempo, però, dice di come l’intesa che ieri

Di Maio torna ma con Salvini nuovo fronte sull'autonomia : ...per competere con la Lega alle elezioni europee? Farà o no pesare le differenze? Quell'affermazione fatta ieri per cui «siamo l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia», ...

Tommaso Labate : "Se Matteo Salvini preme l'acceleratore sull'autonomia provocherà uno scossone nel M5s" : "Matteo Salvini non ha fatto il bullo dopo la vittoria in Abruzzo e se spinge sull'acceleratore dell'autonomia come gli chiedono i suoi governatori di Lombardia e Veneto, potrebbe provocare un ulteriore scossone all'interno del Movimento 5 stelle". Tommaso Labate, ospite di Serena Bortone ad Agorà s

Salvini : Paese spaccato - con M5s sarà accordo sull'autonomia : Secondo noi succederà il contrario, se metti nelle tasche degli italiani 20 miliardi di euro, l'economia va indietro o va avanti? L'anno prossimo vedremo se avevano ragione noi o gli economisti".

[Il retroscena] Pronta la fronda dei Cinquestelle del Sud per fermare l'autonomia di Salvini : "I nuovi Richelieu" "Dobbiamo contrastare lo strapotere dei nuovi Richelieu della politica italiana, che vogliono rafforzare la monarchia padana", ha detto l'organizzatore. Il riferimento è al ...

Armando Spataro beffato dal Csm sui post di Matteo Salvini : "Non è stata lesa la sua autonomia" : Il Consiglio superiore della magistratura ha dato ragione a Matteo Salvini dopo lo scontro con il procuratore di Torino, Armando Spataro. Il magistrato aveva accusato il ministro di aver interferito nelle indagini contro la mafia nigeriana, perché il leghista aveva annunciato sui social gli arresti

Salvini-Di Maio : sì a donne e bambini della Sea Watch in cambio del sostegno all'autonomia delle regioni : A settembre sarebbe forse venuto giù il governo. Invece, Matteo Salvini ha ribadito che, per quanto riguarda l'Italia, i porti rimangono chiusi e nessuna nave delle Ong carica di migranti potrà attraccarvi. Ma non ha sbarrato la porta all'ipotesi, formulata dal collega vicepremier Luigi Di Maio d'in

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su legittima difesa e più autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Salvini : 'Nel 2019 autonomia regionale e legittima difesa'. Di Maio : 'Non ci sarà rimpasto' : Il governo pone gli obiettivi del nuovo anno. Sulla tenuta dell'Esecutivo non ha dubbi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Avanti per 5 anni' -

Matteo Salvini - manovra archiviata : adesso tocca a 'legittima difesa e autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

"Autonomia e legittima difesa" Le priorità di Salvini per il 2019 : "Ora legittima difesa e autonomia regionale". Il vice premier Matteo Salvini traccia le linee dei prossimi interventi che il governo dovra' fare. "Subito le nuove riforme" spiega, sottolineando di non vedere pericoli per il governo". Il leader leghista sostiene di non temere contrasti... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini garantisce tempi brevi alle Regioni che hanno chiesto l’autonomia : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini garantisce tempi brevi alle Regioni del Nord in materia di autonomia. “Ci siamo dati dei tempi,