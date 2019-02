Incontro a Ragusa di "Ema Pesciolino rosso" : Incontro-testimonianza venerdì a Ragusa contro le dipendenze, organizzato dall'associazione "Ema pesciolino rosso"

L'oroscopo dell'amore single - 15 febbraio : Pesci corteggiato - Toro energico : L'oroscopo dell'amore single dà il via alle conquiste amorose, caricando ciascun segno dello Zodiaco di energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. Il transito di Marte nel cielo del Toro risulta favorevole per Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci. Tutti questi protagonisti dello Zodiaco saranno pervasi da una nuova forza, utile per aprirsi a nuove conquiste amorose. Di seguito le previsioni astrali di venerdì. I single e le conquiste ...

Astrologia dal 14 al 28 febbraio con affinità dei segni : Pesci in recupero - Sagittario top : Tra poche ore inizieranno i festeggiamenti per il San Valentino: tra fiori, cioccolatini e regali, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa giornata e più in generale per il periodo che va dal 14 al 28 febbraio? Se i Pesci avranno un recupero, il Sagittario sarà addirittura al top. Astrologia febbraio, amore e affinità dei segni Ariete: il 2019 non sarà un anno privo di ostacoli per il segno, tuttavia durante il mese di ...

Oroscopo del giorno 15 febbraio : magnifico venerdì per Capricorno e Pesci - Sagittario giù : L'Oroscopo del giorno 15 febbraio 2019 porta in dono quest'oggi una grande notizia, certamente in grado di dare felicità in campo sentimentale e nei rapporti affettivi in generale. Bramosi di sapere di cosa potrebbe trattarsi? Vediamo subito di "dare a Cesare quel che è di Cesare": quest'oggi salta all'occhio il passaggio della Luna nel comparto del Cancro. Dunque, una garanzia di successo oltre che per gli amici "cancerini", anche per un altro ...

Oroscopo 18 febbraio : finanze ok per Pesci - Gemelli impegnati - Scorpione concentrato : Il lunedì è sempre una giornata difficile, quindi questa volta potreste essere seriamente fra i segni che non se la passeranno bene. Ma per alcuni come i Pesci, l'Acquario e lo Scorpione sarà molto remunerativa. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il partner sarà disposto a dare il suo contributo nella vostra relazione, complice il fatto che abbia visto la vostra buona volontà. Provate quindi ad organizzare un evento, come un viaggio ...

Oroscopo Paolo Fox domani - giovedì 14 febbraio 2019 : previsioni Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci

Oroscopo di San Valentino con frasi d'amore : Toro fiducioso - Pesci apprensivo : L'Oroscopo si tinge di rosso per la festa di San Valentino, diffondendo previsioni astrologiche fortunate per ciascun segno zodiacale. Approfondiamo le premonizioni stellari insieme, dedicando a ciascun protagonista dello Zodiaco una frase d'amore. I segni zodiacali e l'amore nelle previsioni astrologiche di San Valentino Ariete: siete alla ricerca di forti emozioni, di sentimenti che coinvolgano cuore e mente. State vivendo una bella storia ...

Oroscopo 17 febbraio : Toro colmo di passione - Acquario riflessivo - Pesci creativo : Questa domenica 17 febbraio sarà il relax e la creatività a farla da padrone, soprattutto per i segni di acqua e di aria. Bene il lavoro per Scorpione e per il Cancro, mentre l'amore non sarà alla portata degli amici della Bilancia. Al contrario, sboccerà dell'eros per Ariete e Toro. Vediamo ora i dettagli per ciascun segno....Continua a leggere

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 12 febbraio : grandi soddisfazioni in arrivo per i Pesci - la Bilancia... : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 12 febbraio 2019: Sagittario attenzione all'amore, Scorpione non al meglio, Gemelli ricerca di stabilità, tutti gli altri segni

Oroscopo dal 4 al 10 marzo : al via i progetti lavorativi per i Pesci : La settimana che va dal 4 al 10 marzo 2019 troviamo Mercurio, Nettuno ed il Sole nel segno dei Pesci. Venere in Acquario e Giove in Sagittario. Urano retrogrado in Ariete riprenderà il moto diretto nei gradi del Toro. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa e Marte in Toro. Plutone e Saturno in Capricorno, mentre La Luna danzerà dal segno dell'Acquario a quello del Toro. Di seguito troverete le previsioni per i 12 segni zodiacali. Toro ...

Oroscopo Paolo Fox oggi - lunedì 11 febbraio 2019 : previsioni Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci

Oroscopo giornaliero del 12 febbraio : recupero sentimentale per i Pesci : Un nuovo giorno ha inizio per tutti i segni zodiacali. Vediamo quali sono le previsioni che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di martedì 12 febbraio 2019. Di seguito, l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questa giornata potreste sentirvi particolarmente stanchi, soprattutto in campo sentimentale. Potrebbero esserci delle dispute, attenzione a ciò che decidete di dire. In campo lavorativo potrebbero esserci degli ...

Oroscopo Paolo Fox - classifica Mezzogiorno in Famiglia/ Pesci nervosi in amore - Capricorno sempre più vitali : Paolo Fox, Oroscopo da Mezzogiorno in Famiglia, prime tre posizioni in classifica: il Capricorno è al top! Ecco gli altri segni.

Oroscopo di marzo : in amore ottimo mese per Sagittario - Capricorno - Vergine - Toro e Pesci : Le previsioni astrali per il terzo mese del 2019 risultano estremamente positive per i nati sotto i segni di Pesci, Toro, Capricorno, Sagittario e Vergine che vivranno trenta giorni particolarmente rosei e felici soprattutto per quanto concerne le relazioni amorose. Per i suddetti segni bene anche gli affari e la salute. Ci saranno giorni migliori, invece, per i segni zodiacali di Leone e Acquario che dovranno affrontare piccole questioni ...