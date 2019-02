Khashoggi | cadavere bruciato nel forno per kebab

ilfogliettone

(Di giovedì 14 febbraio 2019) I killer del giornalista saudita Jamalpotrebbero aver gettato il corpo del collaboratore del Washington Post in una terra (tipo tandoor ndr) utilizzato normalmente per la cottura delpresso le residenze del consolato saudita di Istanbul. La notizia e' riportata dal sito quotidiano turco Hurriyet che cita fonti investigative che ammettono che ilpotrebbe essere statoin quel, situato in un'area del consolato cui gli inquirenti turchi non hanno avuto accesso; mentre e' sicuro che iltandoor in questione sia stato usato per ore dopo la scomparsa del giornalista. Pare infatti che di 32 porzioni di carne ordinate da un famoso ristorante di Istanbul, la meta' non siano state cotte.irpUna circostanza che ha insospettito gli investigatori, sempre impegnati per risolvere il mistero relativo la sparizione deldel giornalista. ...