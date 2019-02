Isola | tra Jeremias e Soleil è scoppiata la passione in Honduras

Isola dei Famosi - spunta la chat 'piccante' tra Soleil e Jeremias : All'Isola dei Famosi è scoppiata la passione, o forse era già scoppiata prima? C'è il dubbio che Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez avessero iniziato una conoscenza prima di entrare nel cast dell' ...

Isola dei Famosi 2019 - quinta puntata : Yuri eliminato - Kaspar su un'altra Isola e Brosio perde la calma : Soleil Sorge leader della settimana. In nomination Giorgia Venturini, Marco Maddaloni e Luca Vismara.

Isola Dei Famosi 2019 - i messaggi privati tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè (video) : Il direttore di 'Spy', Massimo Borgnis, ospite, stamattina, a 'Mattino 5, per commentare le vicende dei naufraghi dell''Isola dei Famosi', ha rivelato alcuni dettagli su una delle coppie più chiacchierate di questa edizione: Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si sarebbero scambiati una fitta corrispondenza di messaggi privati sui social prima dello sbarco in Honduras. Il giornalista ha anticipato, nel salotto mattutino di Federica Panicucci, ...

Isola dei famosi - resoconto puntata del 13 febbraio : fuori Yuri - Capparoni si trasferisce : È stata una puntata dell'Isola dei famosi abbastanza scoppiettante quella che i telespettatori di Canale 5 hanno seguito ieri 13 febbraio. Fin dalle prime battute, infatti, gli scontri e le polemiche non sono mancate e già l'assenza di Alda D'Eusanio è stata ragione di discussione da parte del pubblico da casa. Alessia Marcuzzi, infatti, ha presentato la sola Alba Parietti, limitandosi a precisare che la collega non poteva essere presente il ...

Kaspar Capparoni e Yuri eliminati all’Isola dei Famosi 2019 con sorpresa tra bollenti spiriti e il forfait di Alda d’Eusanio : E alla fine è ancora tutto come previsto se non fosse per la misteriosa assenza di Alda d'Eusanio che ieri sera non era presente in puntata a L'Isola dei Famosi 2019 per via di quello che sembrava essere un impegno già preso. Il mistero si infittisce e forse solo oggi scopriremo la verità sull'assenza dell'opinionista che, se tutto andrà come deve, tornerà in onda mercoledì prossimo insieme al resto della ciurma ma senza i due eliminati di ieri ...

Isola dei Famosi 2019 : tra Bettarini e Maddaloni volano accuse di sabotaggio : Stefano Bettarini accusa Marco Maddaloni Chi ha sabotato per primo la macchina del riso? E’ questo il dubbio che ha contraddistinto la prima parte della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Al centro della “polemica” Stefano Bettarini e il leader Marco Maddaloni. Nel corso del daytime del 20esimo giorno trascorso sull’Isola, Marco ha appreso che Stefano stava sabotando il meccanismo per produrre il riso al ...

Isola 14 : Riccardo Fogli tradito dalla moglie Karin Trentini? : Riccardo Fogli tradito dalla moglie Karin Trentini prima de L’Isola? La quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi pullula di gossip: se due coppie sembrano essere nate sulle spiagge di Playa Uva, ovvero quella formata da Yuri Rambaldi e Sarah Altobello e quella costituita da Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez, e Soleil Sorge, ex di Luca Onestini, un’altra potrebbe attraversare qualche turbolenza. Secondo ...

Ariadna Romero sbarca all’Isola dei Famosi 2019 tra due eliminati e il bacio di Jeremias e Soleil : anticipazioni del 13 febbraio : Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ma il pomeridiano di oggi ha già rivelato che uno dei temi scottanti della serata sarà proprio legato ai primi baci in Honduras. A finire sotto la lente non sono Soleil Stasi e Stefano Bettarini dopo le avances dell'ex corteggiatrice ma addirittura lei e il suo collega di avventura, Jeremias Rodriguez. A quanto pare i due hanno già avuto un primo approccio fisico ...

Diretta Isola dei Famosi : tra Kaspar - Sarah e Yuri c'è il primo eliminato : Dopo soli tre giorni l’Isola dei Famosi torna in prima serata. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi sbarca il mercoledì, sarà questo il nuovo giorno di messa in onda? Stasera lo scopriremo. Intanto facciamo un breve riassunto di ciò che è successo in queste ultime ore. Dopo l'eliminazione di Grecia Colmenares, il fatto che è saltato di più all’occhio è la lite che si è svolta tra Marina La Rosa e Yuri Rambaldi. Lo spogliarellista non è ...

Isola dei Famosi – Scatta la passione tra Jeremias e Soleil - il VIDEO dei baci tra i due naufraghi : Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez si baciano all’Isola dei Famosi: Scatta la passione tra il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ All’Isola dei Famosi 14 si forma la prima coppia. Dopo il feeling, fino ad ora non concretizzatosi, tra Yuri e Sarah Altobello, a rendere il reality di Canale 5 un po’ più ‘piccante’ ci pensano Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez. L’ex ...

Isola dei famosi - l'ultima grana per Mediaset : guerra tra Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso? : Barbara d'Urso e Alessia Marcuzzi una contro l'altra? Pare di sì. Le due conduttrici Mediaset si contendono la prima serata. La programmazione di Canale 5 potrebbe di nuovo subire un mutamento a ...

Isola dei famosi - Soleil Sorge entra con l'obiettivo corna. Karina Cascella sbotta : "Oscena" : Missione corna all'Isola dei famosi. La neo-entrata Soleil Sorge prima di sbarcare in Honduras ha dichiarato di "puntare" a Stefano Bettarini, non reputando solida e seria la sua storia con Nicoletta Larini. Provocazione sfrontata o candida ingenuità? Secondo Karina Cascella, semplice "oscenità". Le

Isola dei Famosi 2019 - Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? : Mentre Riccardo Fogli affronta la sua avventura tra le spiagge honduregne dell'Isola dei Famosi, in Italia sua moglie Karin Trentini è al centro di una indiscrezione lanciata oggi dal sito Coronamagazine.it che afferma un presunto tradimento della donna ai danni del marito con il quale è sposato dal 2010.Il sito sostiene che la Trentini sarebbe coinvolta da quattro anni in un'altra relazione clandestina con Giampaolo Celli, imprenditore ...