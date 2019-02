Il tavolo di Salvini produce poco | 10 centesimi in più per il latte di pecora Il no dei

Il tavolo di Salvini produce poco : 70 centesimi il prezzo offerto per il latte di pecora. Il no dei pastori : L'aumento del prezzo del latte ovino proposto al tavolo nazionale sul Pecorino, convocato al Viminale, è secondo quanto si apprende di 70 centesimi al litro, con l'auspicio che con il ritiro delle ...

Latte - Salvini : 'Arrivare a 1 euro al litro'/ tavolo al Viminale con pastori sardi : Protesta pastori sardi, monta la rabbia per il prezzo del Latte: oggi Tavolo al Viminale con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, le ultime notizie.

Latte - Salvini : non mi alzo da tavolo se prezzo non è un euro : Roma, 14 feb., askanews, - 'Non mi alzerò dal tavolo finché il prezzo del Latte non passerà da 0,60 ad un 1 euro al litro'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel corso ...

Matteo Salvini prende in mano il dossier latte : "Minimo 1 euro al litro o non mi alzo dal tavolo" : Matteo Salvini prende in mano il dossier latte e si schiera con i pastori sardi che da giorni protestano ad oltranza. "Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul latte fino a quando non lo ottengo" ha detto il vice premier Matteo Salvini, intervenuto alla presentazione del Rapporto di Agromafie 2018, a proposito della riunione convocata questo ...

Proteste dei pastori sardi - fallito il tavolo in Regione : oggi vertice al Viminale. Salvini : “Avanti ad oltranza per soluzione” : Dopo giorni di Proteste e il fallimento del “tavolo del latte” mercoledì pomeriggio a Cagliari, i pastori sardi si incontreranno oggi alle 15 al Viminale con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “Sarò al ministero a oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali. Conto che si torni alla normalità ...

Pd : Zingaretti - Martina e Giachetti candidati ufficiali alle primarie - Sul tavolo i 'nemici' Salvini e M5s : "Il mio Pd si batte per l'abrogazione della legge Bossi-Fini che ha creato migliaia di irregolari e il decreto Salvini che sta facendo altrettanto", entra subito nel vivo Maurizio Martina, durante la ...

Pd - Zingaretti - Martina e Giachetti candidati alle primarie| Sul tavolo i "nemici" Salvini e M5s : I tre candidati che parteciperanno al voto del 3 marzo mettono subito le cose in chiaro per la loro campagna: abrogazione della legge Bossi-Fini e nessun accordo con il Cinquestelle

La grana Costa sul tavolo di Salvini e Di Maio. Sulle trivelle la palla passa ai capi politici : Minacce di dimissioni con cui i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono fare i conti quando le distanze tra Lega e M5s sono siderali. Al Senato in questi giorni c'è stato un tavolo permanente Sulle trivelle. tavolo guidato dai due capigruppo di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli e che però non ha portato a una soluzione. Anzi, tutt'altro. Adesso la questione, che rischia di far saltare o slittare ...

Salvini : sul tavolo del Viminale sono arrivati i nomi di 30 terroristi latitanti : L'arresto di Cesare Battisti non avrebbe fermato il ministro dell'interno Matteo Salvini nella sua volontà di mettersi alla ricerca dei terroristi italiani che si sono rifugiati all'estero. Stando alle ultime notizie riportate dall'Ansa, sembra infatti che al Viminale sia arrivato un dossier redatto dall'Intelligence e dalle forze dell'ordine, contenente i nomi di circa 30 latitanti. Dopo il clamore suscitato dalla cattura e dal rientro in ...

Caccia a 30 terroristi latitanti : il dossier sul tavolo del ministro Salvini : Una volta archiviato il caso Battisti 'la galera tocca ad altre decine di assassini' aveva annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono trenta i terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre ...

Cesare Battisti - lista di 30 terroristi sul tavolo di Salvini : il governo vuole riportarli in Italia : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo si apprende da fonti del Viminale. Si tratta dell’elenco aggiornato che Intelligence e Forze dell’Ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti. Dei 30, 14 sono in Francia. Il governo Italiano, su impulso di Salvini, è pronto a passi ufficiali per chiedere collaborazione ai Paesi ...