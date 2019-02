Matteo Salvini difende il premier Conte dagli insulti di Verhofstadt | “Sono dei bifolchi”

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro l'invocazione a Satana di Virginia Raffaele - Sky TG24 - : Il ministro ha condiviso un articolo su Facebook in cui viene criticato uno sketch della presentatrice perché "non tiene conto delle sensibilità di chi soffre per la presenza del maligno". Secondo il ...

Sergio Mattarella stufo del M5s - se cade il governo si va a votare : gode Matteo Salvini : C'è qualcosa nel governo che non funziona più. L'idillio tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio è finito e il caso Venezuela lo dimostra chiaramente. Ora ne ha preso atto anche il Quirinale, vigile osservatore delle dinamiche dell'esecutivo. Pare che Sergio Mattarella abbia fatto arrivar

Matteo Salvini massacra Roberto Saviano con un video : "Non gli piace? Alla faccia sua" : La guerra infinita continua. Quella tra Matteo Salvini e Roberto Saviano. Già, perché mister Gomorra, ossessionato dal ministro dell'Interno quanto lo è in Italia forse solo Marco Travaglio, è tornato a cannoneggiare contro di lui, affermando che il vezzo di indossare la divisa delle forze dell'ordi

Matteo Salvini devasta Verhofstadt : "Vergognoso con Conte - preparate gli scatoloni..." : "preparate gli scatoloni". Matteo Salvini definisce "vergognoso" l'attacco del leader dei liberali Guy Verhofstadt in aula a Strasburgo contro il premier Giuseppe Conte ("burattino di Di Maio e Salvini") e avverte gli "euro-burocrati": "Il 26 maggio i cittadini finalmente manderanno a casa questa ge

Matteo Salvini - voci sulla vendetta delle manette : il M5s pronto a fregarlo sulla Diciotti? : Il caso Diciotti è un vero e proprio tormento per Luigi Di Maio. Perché lui non è di certo uno di quelli che vuole fare da scudo a Matteo Salvini per evitargli il processo. Anche se alla fine, il vicepremier grillino si dovrà sacrificare. In nome del governo, delle poltrone e del reddito di cittadin

Matteo Salvini e lo sketch di Virginia Raffaele su Satana : 'Non sottovalutare problema sette' : Matteo Salvini condivide le preoccupazioni espresse da don Aldo Bonaiuto che criticava uno sketch di Virginia Raffaele a Sanremo in cui si faceva il nome di Satana. L'articolo è stato pubblicato sul ...

Maurizio Gasparri - presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato - ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato, ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso dei migranti della nave Diciotti. Gasparri – eletto con Forza Italia

Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio sulla Tav - la foto con la figlia : "Bello il treno? Veloce e sicuro" : "Bello il treno", scrive Matteo Salvini su Twitter postando una foto con sua figlia Mirta, 6 anni, su un trenino per bambini al parco, forse il Sempione di Milano. "Più pulito, più Veloce, più sicuro". Allude forse allo scontro con il Movimento 5 stelle sulla Tav? Si sa che il vicepremier leghista è

Luigi Di Maio - il raptus quando Matteo Salvini lo ha chiamato : Tav - il leader grillino tutto da ridere : Insomma Di Maio sarebbe irritato perché Salvini prova a far politica in modo serio . Dunque, l'unica possibilità di contattarlo è stata un sms. Sempre il quotidiano torinese dà conto del contenuto di ...

Virginia Raffaele e le sette sataniche : Matteo Salvini contro i veri mali dell’Italia : Sulla pagina personale del ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini compare un post in cui si dice "preoccupato" per il problema delle sette sataniche e ipotizza una correlazione tra satanismo e uno sketch di Virginia Raffaele a Sanremo. Che sia provocazione o strategia, è abbastanza imbarazzante che un vicepresidente del Consiglio scriva cose del genere. O che le pensi.Continua a leggere