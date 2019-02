Spoiler Uomini e Donne | Irene insulta Valentina | ' Ti meriti una m***a come lei'

Uomini e donne - Spoiler trono di Luigi : Giorgia si elimina : Una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e donne è avvenuta lo scorso 7 febbraio e, stando a quanto riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', Luigi Mastroianni è rimasto con due corteggiatrici a poche settimane dalla scelta. Da quanto si apprende, infatti, la giovane Giorgia si è auto eliminata, lasciando campo libero ad Irene e Valentina che, dunque, si contenderanno il cuore del tronista siciliano sino alle ...

Uomini e donne - Spoiler puntata di oggi : Luigi folgorato da Valentina : oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico in cui vedremo, come ci riportano le anticipazioni, come stanno proseguendo i troni di Teresa e di Luigi. In particolare quest'ultimo, a poche settimane dalla scelta, sembra avere le idee ancora confuse e come vedremo, rimarrà folgorato da una nuova corteggiatrice, Valentina. Per Teresa invece si avvicina il momento della scelta tra Antonio e Andrea e da ...

Uomini e donne - Spoiler registrazione 31 gennaio : Luigi potrebbe eliminare Giorgia : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta giovedì 31 gennaio e dove è stata presentata la nuova tronista che prende il posto lasciato libero da Lorenzo Riccardi. Si tratta di Angela Nasti, sorella della famosa influencer Chiara. In puntata spazio al trono di Luigi Mastroianni che come ci rivelano le anticipazioni, ha fatto un passo avanti con Valentina e Irene, ma non con la giovane Giorgia e che pare dunque ad un ...

Spoiler Uomini e Donne - Lorenzo confessa : 'Ho paura di prendere la decisione sbagliata' : Nei giorni scorsi c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, il popolarissimo Dating show di Canale 5 ideato e condotto dalla regina indiscussa della televisione italiana, Maria De Filippi. I colpi di scena, come al solito, non sono mancati con Ivan che ha insultato le sue corteggiatrici dicendole: ''Siete persone di me**a'', ma non solo, perché la puntata sarà ricordata per un annuncio molto importante da parte di Lorenzo Riccardi. ...

Uomini e donne - Spoiler trono over di oggi : Noel sbugiarda Armando : Una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over ci attende anche oggi 29 gennaio a partire dalle 14,40 su canale 5 e dove vedremo la conclusione del confronto tra Noel e Armando, dopo le accuse del cavaliere di settimana scorsa. Accuse a cui la dama ha replicato già nella puntata di ieri 'sbugiardando' Armando ed il cui epilogo verrà trasmesso nella puntata odierna. Stando alle anticipazioni, assisteremo anche ad una proposta di ...

Spoiler Uomini e Donne : Tersa e Lorenzo pronti alla scelta finale - arriva una new entry : Siamo giunti alla fine di questo primo mese del 2019. Con l'arrivo di febbraio sembra concludersi il percorso di due tronisti di Uomini e Donne: stiamo parlando di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. I due tronisti, infatti, durante l'ultima registrazione hanno dichiarato di essere pronti nel dichiarare i propri sentimenti a colui/colei con cui vogliono uscire dal programma....Continua a leggere

Spoiler Uomini e Donne - Maria annuncia che Lorenzo è pronto alla scelta : Ieri, 26 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolare dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. I troni di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez stanno ormai volgendo al termine: infatti entro il mese di febbraio tutti i tronisti dovranno aver effettuato le rispettive scelte dopo aver trascorso due giornate in villa con le corteggiatrici. Le anticipazioni diffuse da "Il Vicolo delle News" ...

Uomini e Donne Spoiler : Claudia apprezza il nuovo tronista - Riccardi furioso : Uomini e Donne sta regalando fervidi momenti di gossip ai suoi telespettatori. Il programma condotto da Maria De Filippi, che va in onda ogni giorno alle 14.45 su Canale 5, riserva tante sorprese e colpi di scena per il suo amato pubblico. Le anticipazioni delle prossime puntate del trono classico, infatti, rivelano eventi inaspettati. Come tutti avranno avuto modo di vedere, Lorenzo Riccardi si è reso protagonista di una finta scelta che ha ...

Spoiler Uomini e donne - oggi : Lorenzo finge di scegliere Claudia e Giulia : Avevamo lasciato il Trono Classico di Uomini e donne la scorsa settimana con importanti novità nei percorsi di alcuni tronisti, mentre altri erano apparsi ancora molto confusi. Luigi Mastroianni aveva espresso una chiara preferenza nei confronti di Giorgia, finendo per spazientire sia Irene che Sonia. Teresa Langella, invece, aveva deciso di riaccogliere Andrea Dal Corso dopo la precedente eliminazione. Il fatto aveva, inevitabilmente, causato ...

Spoiler Uomini e donne - oggi : Angela piange - Armando ammette le proprie colpe : Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Uomini e donne potranno seguire oggi 22 gennaio su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Come abitudine essa sarà dedicata al Trono Over ripartendo da quanto visto ieri pomeriggio. Dopo avere assistito all'ennesimo diverbio tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, con la partecipazione di Tina Cipollari, la parola è passata ad altre dame e cavalieri che hanno avuto diversi ...

Spoiler Uomini e donne : Luigi critica le sue corteggiatrici e poi fa un passo indietro : Il percorso di Luigi Mastroianni continua ad essere abbastanza confuso nonostante la sua avventura nel trono di Uomini e donne sia iniziata già lo scorso settembre. Se fino a qualche settimana fa (con la puntata andata in onda su Canale 5 lo scorso venerdì) Giorgia Iarrera sembrava essere la sua preferita, le cose sono cambiate successivamente e il tronista è apparso visibilmente deluso dal comportamento delle sue ragazze. In particolare, nella ...

Uomini e donne - Spoiler Classico : Luigi perde la testa per Valentina - Irene e Sonia fuori : Una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e donne è avvenuta giovedì 17 gennaio 2019 e come ci riportano le anticipazioni, nello studio di Maria De Filippi è successo un po' di tutto. Teresa si è detta pronta alla scelta tra Andrea e Antonio dopo aver baciato quest'ultimo, mentre il trono di Luigi Mastroianni sembra aver fatto un passo indietro. Il tronista infatti, si è detto pentito di aver voluto continuare con sole tre ...

Spoiler Uomini e donne : Teresa registra la sua ultima puntata - tre settimane per Riccardi : I percorsi dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne stanno per volgere al termine, anche se alcuni di loro continuano ad essere molto confusi sul nome del preferito o preferita. Dopo la scelta di Andrea Cerioli, avvenuta in anticipo rispetto ai tempi previsti, la più vicina alla decisione finale è Teresa Langella, come da lei stessa ammesso nel corso della registrazione effettuata il 17 gennaio. Anche Lorenzo Riccardi non è molto ...

Spoiler Uomini e Donne - l'addio di Teresa : 'Questa è la mia ultima puntata' : Oggi 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata del popolarissimo e seguitissimo dating show Uomini e Donne, condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito è stata una puntata ricca di colpi di scena per quanto riguarda i tronisti Teresa, Luigi, Lorenzo ed Ivan. In particolare, le ultimissime anticipazioni rilasciate dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', parlano di un'imminente addio di ...