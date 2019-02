Sassuolo-Juve | è bufera | “era rigore | non sono state mostrate le immagini a rallentatore”

La Juventus vince a Sassuolo - +11 sul Napoli. Milan solo al 4 posto : Riparte la Juventus, che spazza via il Sassuolo e i dubbi delle ultime settimane. Dopo qualche scricchiolio difensivo anche a Reggio Emilia, i bianconeri ritrovano solidità e con i colpi dei loro ...

Sassuolo-Juventus - bufera Var : "Era chiaramente rigore" : LA STAMPA SI DIVIDE Il presunto rigore per il Sassuolo sulle pagine della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

Sassuolo Juventus 0-3 - giornata 23 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] : La Juventus soffre un po’ in avvio a Reggio Emilia, poi mette il pilota automatico che ha garantito finora 20 vittorie su 23 incontri, batte 3-0 il Sassuolo e torna a +11 sul Napoli e a +20 sull’Inter. I gol di Khedira, Cristiano Ronaldo ed Emre Can chiudono in maniera probabilmente definitiva il campionato, che […] L'articolo Sassuolo Juventus 0-3, giornata 23 Serie A TIM [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e ...

Moviola serie A - Sassuolo-Juve : Szczesny-Djuricic - era rigore : Sassuolo-JuveNTUS 0-3 Mazzoleni Szczesny colpisce prima Djuricic, poi la palla: era rigore Solita partita di Mazzoleni, incapace di decidere, guardate cosa fa sull'episodio Szczesny-Djuricic,, che ...

VIDEO Sassuolo-Juventus 0.3 - Highlights e sintesi. A segno anche Cristiano Ronaldo : La Juventus è tornata alla vittoria dopo l’eliminazione in Coppa Italia e il pareggio col Parma in campionato, i bianconeri hanno sconfitto il Sassuolo per 3-0 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica con undici punti di vantaggio sul Napoli, nessun problema per i Campioni d’Italia che si sono imposti agevolmente al Mapei Stadium: ...

Video/ Sassuolo Juventus - 0-3 - : highlights e gol della partita - Serie A 23giornata - : Video Sassuolo Juventus , risultato finale 0-3, : vittoria netta per i bianconeri, che soffrono in avvio ma poi si liberano dei neroverdi.

Serie A - Sassuolo Juve 0-3 : highlights e gol 23esima giornata - Sky Tg24 - : Torna a vincere la squadra allenata da Massimiliano Allegri dopo il sorprendente 3-3 contro il Parma della scorsa giornata. Khedira, Cristiano Ronaldo ed Emre Can regalano i tre punti alla capolista ...

Sassuolo-Juventus - De Zerbi : “Potevamo sfruttare meglio le occasioni” : SASSUOLO JUVENTUS 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “Potevamo sfruttare meglio le buone occasioni iniziali, forse avremmo perso lo stesso, ma l’impressione sarebbe stata diversa”. LEGGI ANCHE: Sassuolo-Juventus, Allegri: “Complimenti per non aver preso gol” Sassuolo-Juventus, […] L'articolo ...

Sassuolo-Juventus 0-3 - pagelle : Sensi pericoloso; Ronaldo invasato - Khedira visionario : Queste le pagelle del Sassuolo dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus nel posticipo della 23ª giornata: Consigli: 4,5 Prepara il pacco regalo con un rinvio frettoloso, da cui nasce il primo ...

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo Cr7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 3-0 - segna Piatek : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

Juve spietata : 3-0 al Sassuolo Cr7 esulta come Dybala Foto Classifica| Milan-Cagliari in diretta : 2-0 - gol di Paquetà : Dopo il rocambolesco pareggio con il Parma la squadra di Allegri riparte e, approfittando della frenata dei diretti rivali, riallunga in classifica

La Juventus riparte : a Reggio tris al Sassuolo : La Juve torna a fare la Juve: con cinismo, senza prendere gol e ancora una volta nel segno di Ronaldo. Il Sassuolo deve inchinarsi con un 3-0 che può nascondere qualche difetto, visto quel che ha ...

Sassuolo-Juventus - Allegri : “Complimenti per non aver preso gol” : SASSUOLO JUVENTUS 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Sassuolo: “Loro passavano attraverso il mediano basso, credo che il Sassuolo sia la squadra con più possesso palla nella propria metà campo. Abbiamo rischiato, come sull’azione della parata di Szczesny, […] L'articolo Sassuolo-Juventus, Allegri: ...

Sassuolo-Juve 0-3 - Ronaldo e la dedica a Dybala : Reggio Emilia, 10 febbraio 2019 - La marcia vincente della Juventus riparte dal Mapei Stadium. I bianconeri stendono il Sassuolo per 3-0 in un match che rende ai ragazzi di Allegri fiducia e massimo ...