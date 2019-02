ilnapolista

: Sono insopportabili le accuse agli attaccanti del Napoli - SSCNapoliNews : Sono insopportabili le accuse agli attaccanti del Napoli - Antonio17071963 : RT @guiruo: Sono insopportabili le accuse agli attaccanti del Napoli - ilNapolista - Antonio17071963 : RT @napolista: Sono insopportabili le accuse agli attaccanti del Napoli Ero a Firenze, mi è dispiaciuto non segnare ma questo tiro al picci… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Ero a Firenze C’ero all’Artemio Franchi. E anch’io avrei preferito che almeno una palla fosse entrata dentro. E mi è dispiaciuto. Ora rimestare che ci manca il realizzatore finale è insopportabile. Intanto perché se andate a vedere la classifica dei marcatori vi accorgerete che tra i primi venti citre napoletani e che la somma dei goal ci pone sul podio e sul gradino più alto. Siamo una cooperativa del gol e a me sta bene. Certo, ripeto, avrei preferito che uscire dal campo con la vittoria in tasca. Perché lo meritavamo.Ho visto la partita dalla Tribuna buona e comunque vi assicuro che vedere la paura nei comportamenti dei tifosi avversari fa un certo effetto. Non vedevano l’ora che l’arbitro fischiasse, che i cinque minuti di recupero erano interminabili.Magra consolazione? Sarà ma il fatto che quest’anno noi non abbiamo mai vissuto questa sgradevole sensazione di ...