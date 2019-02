Snowboardcross | Coppa del Mondo Feldberg 2019 | la gara a squadre mista cancellata per il

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg – Perathoner chiude 10° : 5 azzurri fra i primi trenta : Prova incolore per la Nazionale italiana di Snowboardcross a Feldberg: Perathoner decimo, altri cinque azzurri tra i primi trenta Prestazione senza squilli per la Nazionale italiana maschile di Snowboardcross. In una gara particolare, con tante sorprese nella settimana successiva ai Mondiali disputati negli Stati Uniti, gli azzurri non brillano e dopo aver superato tutti le qualificazioni, non riescono ad entrare nella lotta per il podio. ...

Snowboardcross - Moioli è d'argento : a Feldberg in Coppa del mondo il podio 23 : Uno scatto finale che vale l'argento. È quello che ha fatto la differenza per l'azzurra di Snowboardcross Michela Moioli in Coppa del mondo a Feldberg, in Germania. Meglio di lei solo Lindsey Jacobellis, la statunitense salda in testa alla classifica generale che si è riscattata dalla delusione per l'esclusione dalla finale mondiale.

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : una super Michela Moioli è seconda in Germania! : Michela Moioli è tornata a prenderci gusto. Neanche una settimana dal podio iridato in quel di Solitude e l’azzurra centra nuovamente la top-3: questa volta in Coppa del Mondo, in terra tedesca, in quel di Feldberg. Altra giornata da ricordare per la lombarda che si migliora: dopo la terza piazza di Cervinia in quel di dicembre questa volta chiude seconda. Pista molto corta e stretta quella tedesca, difficile superare, serviva una partenza ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : azzurri convincenti in qualifica - terza Michela Moioli : Si sono disputate le qualificazioni, maschili e femminili, per le prove individuali di Snowboardcross di Feldberg (Germania) valevoli per la Coppa del Mondo 2019. Ottime notizie sul fronte italiano, con un en plein davvero eccellente e tutti i nostri atleti che avanzano alle finali. Tra gli uomini, per esempio, migliore prestazione per l’australiano Cameron Bolton in 49.74 (ottenuto nella seconda manche) davanti al canadese Eliot Grondin ...

Snowboardcross - la Coppa del Mondo fa tappa a Feldberg : qualificati gli ottavi tutti gli azzurri in gara : Torna la Coppa del Mondo di Snowboardcross: l’Italia fa en-plein nelle qualificazioni a Feldberg, agli ottavi sei su sei tutti qualificati. L’Italia fa en-plein nelle qualificazioni dello Snowboardcross maschile di Coppa del Mondo a Feldberg portando sei atleti su sei alla fase finale a eliminazione diretta. Lorenzo Sommariva, Emanuel Perathoner, Matteo Menconi, Omar Visintin, Michele Godino e Fabio Cordi hanno superato in ...

