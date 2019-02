Short track - Coppa del Mondo 2019 : grande Italia a Torino! Valcepina vince ancora - staffetta donne d’argento e uomini di bronzo : E’ un’Italia eccezionale quella nell’ultima giornata della prova di Coppa del Mondo di Short track a Torino. Una domenica indimenticabile, iniziata con un altro trionfo di Martina Valcepina nei 500m. Si tratta della terza vittoria consecutiva in questa distanza per la valtellinese, dopo quella ottenuta a Dresda la scorsa settimana e quella di ieri. Successi che hanno portato Martina a chiudere al secondo nella classifica di ...

Coppa del Mondo Short track – Italia - brillano le staffette a Torino : Nella prima giornata sul ghiaccio del PalaTazzoli, sospinte dal pubblico di casa, le squadre tricolori femminile e maschile centrano il pass per le semifinali. Avanti Martina Valcepina sui 500 Spinta dal grande pubblico di casa del PalaTazzoli, l’Italia dello Short Track brilla con le staffette nella giornata d’esordio della tappa finale di Coppa del Mondo di scena a Torino. In un lunghissimo programma di gare cominciato alle ...

Short track - Coppa del Mondo Torino 2019 : le staffette e Martina Valcepina brillano nella prima giornata : È cominciata a Torino l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Short Track. C’era grandissima attesa per l’Italia e la squadra azzurra non ha deluso soprattutto con le staffette. Sia il quartetto femminile (Martina Valcepina, Cecilia Maffei, Arianna Sighel e Lucia Peretti) sia quello maschile (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli) hanno vinto il loro quarto di finale, qualificandosi con merito per la semifinale. ...

Short track – Torino in fermento per l’ultima tappa di Coppa del Mondo : Da domani il via alla tre giorni sul ghiaccio del PalaTazzoli con l’Italia in prima fila. Martina Valcepina e le staffette le carte più importanti da giocare in casa azzurra Vigilia ormai agli sgoccioli e attesa che sale alle stelle. Tutto pronto a Torino per la tappa conclusiva di Coppa del Mondo 2018-19 di Short Track. Da domani a domenica spettacolo garantito sul ghiaccio del PalaTazzoli per una tre giorni di gare che metterà a ...

Short track - Coppa del Mondo 2019 : si gareggia a Torino. Valcepina e l’Italia cercano conferme : La Coppa del Mondo di Short track fa tappa a Torino (8-10 febbraio) e l’Italia si presenta nel capoluogo piemontese con grandi ambizioni e con l’obiettivo di confermarsi dopo gli ottimi risultati ottenuti a Dresda. Sarà un fine settimana importante per la squadra azzurra, anche perché questo sarà l’ultima appuntamento di Coppa prima della lunga pausa che porterà ai Mondiali di Sofia a inizio marzo. A Dresda era arrivata la ...