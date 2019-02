NBA | LeBron James usa l' All-Star Game per reclutare i Lakers del futuro | ' Non scherziamo'

NBA – ‘L’umiltà’ di LeBron James : “le squadre ad Est si sono rinforzare - sanno che non ci sono più io a Cleveland” : LeBron James ha analizzato la situazione della Eastern Conference dopo gli ultimi giorni di mercato: secondo il Re, i top team puntano al bersaglio grosso visto il suo trasferimento ad Ovest Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato dei colpi davvero interessanti per i team della costa Est. I Sixers si sono assicurati Tobias Harris, i Raptors Gasol, i Celtics hanno posto le basi per arrivare ad Anthony Davis in estate (e comunque hanno un ...

NBA Sundays - big match in prima serata per l’Europa : i Lakers di LeBron Jams sfidano Philadelphia : L’appuntamento è fissato per domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA, al Wells Fargo Center si sfideranno Philadelphia-Lakers L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Philadelphia 76ers ospitare i Los Angeles Lakers al Wells Fargo Center, con diretta domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers:I ...

NBA - ciò che poteva essere : perché LeBron James non è andato a Philadelphia in estate : Praticamente per tutta la scorsa stagione i Philadelphia 76ers hanno sognato di creare i nuovi Big Three: Ben Simmons, Joel Embiid insieme a LeBron James. Forti di uno spazio salariale in grado di ...

All-Star Game NBA 2019 – I due capitani hanno scelto i propri roster : ecco le squadre di LeBron e Antetokounmpo : Nella notte, il Draft dell’All-Star Game NBA 2019 è stato trasmesso in tv per la prima volta: format originale e accattivante con i top player divertenti protagonisti. ecco le scelte di LeBron James e Giannis Antetokounmpo La passata edizione dell’All-Star Game, la prima con il nuovo format in stile ‘playground’, aveva riscosso grande successo, pur lasciando un piccolo rammarico fra i due capitani dell’epoca, LeBron James e Steph ...

NBA All-Star Game 2019 - le squadre scelte da LeBron James e Giannis Antetokounmpo : I due capitani LeBron James e Giannis Antetokounmpo hanno scelto le squadre per l'All-Star Game 2019 in diretta televisiva. James, come lo scorso anno, ha selezionato Kevin Durant e Kyrie Irving; ...

Mercato NBA – Harrison Barnes scambiato mentre è in campo : lo sfogo di LeBron James è durissimo! [FOTO] : Harrison Barnes scopre di essere scambiato mentre è in campo con i Mavericks: lo sfogo social di LeBron James diventa virale Clamoroso quanto accaduto nella notte durante la sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets. mentre era presente in campo, Harrison Barnes ha scoperto di essere stato scambiato con i Sacramento Kings. Il giocatore non ha giocato l’ultimo quarto di gara, venendo a sapere della notizia. Il ...

NBA – LeBron James da record nel disastro Lakers : 32.000 in carriera e peggior sconfitta di sempre : LeBron James brilla nella notte disastrosa dei Lakers: 32.000 punti in carriera ma anche peggior sconfitta di sempre Caos in casa Lakers. Le trattative di mercato hanno sconvolto l’equilibrio della squadra, apparsa distratta e disunita nella batosta subita nella notte contro i Pacers. Con mezzo roster praticamente già ceduto, se i Pelicans dovessero accettare la trattativa monstre per Anthony Davis, non potrebbe che essere altrimenti. ...

NBA risultati : LeBron e Lakers - che figuraccia a Indianpolis : Mentre continuano a sognare Anthony Davis, ma prendono Reggie Bullock da Detroit,, i Lakers con LeBron in campo 30' incassano a casa dei Pacers un umiliante -42. Intanto Toronto vince la seconda gara ...

NBA : Lakers di LeBron umiliati dai Pacers - tutto facile per Raptors e Thunder : Nemmeno il ritorno di LeBron James scuote i Lakers. Contro Indiana arriva una sconfitta umiliante per i gialloviola, travolti 136-94 dai Pacers. tutto facile, invece, per Toronto , che supera ...

Risultati NBA – Embiid da applausi - LeBron James non basta ai Lakers : LeBron James non basta ai Los Angeles Lakers: tutti i Risultati delle partite NBA andate in scena nella notte Lo spettacolo NBA non si ferma mai. Tante le sfide che vanno in scena ogni notte per la palla a spicchi americana, tra sorprese, colpi di scena e giocate stellari. Amara sconfitta, oggi, per i Charlotte Hornets, conro i Los Angeles Clipper, per 115-117. I padroni di casa, nonostante i 32 e 22 punti rispettivamente di Walker e Lamb ...

NBA - peggior ko di sempre - -42 - per LeBron James : Lakers umiliati a Indianapolis : Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 136-94 Nel mezzo di una rincorsa ai playoff sempre più difficile, tra mille voci di mercato che riguardano praticamente tutto il roster, i Los Angeles Lakers ...

NBA – LeBron James fa chiarezza : “amicizia con Irving? Tutto risolto - lo amo!” : LeBron James fa chiarezza sull’amicizia con Kyrie Irving dopo l’addio ai Cavs: la telefonata chiarificatrice ha funzionato, i due sono tornati in buoni rapporti Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha svelato alla stampa di aver chiamato LeBron James per una telefonata chiarificatrice in merito al loro rapporto, ‘interrotto’ dopo l’addio ai Cleveland Cavaliers per passare ai Boston Celtics. Telefonata nella ...

Super Bowl noioso - LeBron James su Twitter : 'Dove sono le notizie di mercato NBA?' : ... segno che la noia per il Super Bowl numero 53 della storia era condivisa da molti in giro per il mondo. Le implicazioni del messaggio di James su Twitter A una prima vista sembrerebbe un normale ...