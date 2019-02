Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia non si smentisce | il profondo post a poche ore dalla

Mondiali di sci Are 2019 - discesa femminile/ Merlin : Goggia per l'oro - ma occhio alle austriache! - esclusiva - : discesa femminile ai Mondiali di Sci ad Are 2019: intervista esclusiva a Barbara Merlin sulla gara attesa oggi 10 febbraio 2019.

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia insegue la magia. Nadia Fanchini scia per Elena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si assegnano il terzo titolo per le donne in questa rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista scandinava ma attenzione al maltempo perché neve, nebbia e vento potrebbero condizionare la gara come è successo per la prova maschile: un’eventuale partenza abbassata e un tracciato non in perfette ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : oggi la discesa femminile! Orario d’inizio - tv e pettorali di partenza. Su che canale vederla : Ci siamo: oggi, domenica 10 febbraio, si assegnerà il quinto titolo iridato dello sci alpino. Ad Are, in Svezia, sarà la volta della discesa libera femminile. Si partirà alle ore 12.30 e concorreranno per la medaglia d’oro 37 atlete . Saranno quattro le azzurre al via: Sofia Goggia, Nicol Delago, Nadia Fanchini e Francesca Marsaglia. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, RaiSport+HD ed Eurosport 1, in diretta streaming su RaiPlay ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi domenica 10 febbraio si disputa la Discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) le ragazze si sfideranno per il titolo nella velocità pura: si preannuncia una gara estremamente avvincente e combattuta, aperta davvero a ogni risultato e che potrebbe essere condizionata dal maltempo come è successo con la prova maschile. L’Italia si stringe attorno a Sofia Goggia, la Campionessa Olimpica di specialità insegue la ...

Mondiali Sci 2019 - oggi discesa femminile. Orari tv - start list e italiane in gara : In coppa del mondo guidano le austriach e Schimdhofer e Siebenhofer , che da un lato hanno sfruttato l'assenza prolungata di Vonn e Goggia, e dall'altro hanno dimostrato di essere in grande forma. ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Contento del secondo posto - tutto sta andando per il meglio verso i Mondiali” : Federico Pellegrino ha conquistato un buon secondo posto nella sprint a tecnica libera di Lahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Il Campione del Mondo si è dovuto inchinare al cospetto del fenomeno Klaebo e il bilancio può essere positivo come ha dichiarato ai microfoni della Fisi: “Sono molto soddisfatto del risultato, come dicevo venerdì le gambe non sono le migliori, le mie come del resto quelle dei miei ...

Mondiali di sci - Goggia alla ricerca della Libera da tris : «Già felice così - mi guiderà l'istinto » : La suggestione è enorme, nella caccia alla «trinità» della Libera nel giorno in cui Lindsey Vonn saluterà tutti : l'oro iridato dopo quello ai Giochi e la Coppa del mondo della disciplina? Vale la ...

Sci freestyle - Mondiali halfpipe 2019 : Aaron Blunck e Kelly Sildaru in trionfo a Park City : A Park City (USA) si sono disputati i Mondiali 2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo non è mancato grazie alla classe degli atleti che hanno incantato il pubblico con le loro proverbiali acrobazie. MASCHILE – Lo statunitense Aaron Blunck si è confermato sul trono del Pianeta, il 22enne ha festeggiato di fronte al proprio pubblico grazie a una prestazione di assoluto spessore che è stata premiata con 94.20 punti. ...

Sci alpino - Discesa femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 10 febbraio si disputerà la Discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si assegnerà il terzo titolo per le donne in questa rassegna iridata e si preannuncia grandissimo spettacolo sulla pista scandinava per la prova più veloce dell’intero Programma. L’evento sarà sicuramente condizionato dal maltempo ma lo spettacolo non mancherà con tante pretendenti alle medaglie, l’Italia si affida a ...

Sci - Mondiali 2019 : la libera a Jansrud davanti a Svindal - solo sesto Paris. Polemiche per il meteo impietoso : Svindal si congeda con questo palmares: ai Giochi, 2 ori, 1 argento e 1 bronzo; ai Mondiali, 5 titoli oltre a due medaglie d'argento e a due di bronzo; nella Coppa del Mondo, 80 podi con 36 primi ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Sofia Goggia vuole la medaglia in discesa. Austriache e Stuhec grandi rivali e poi c’è Lindsey Vonn : Dopo una turbolenta discesa maschile, domani tocca alle donne-jet, ma il maltempo rischia di essere ancora protagonista ai Mondiali di Are. Nebbia, neve e vento hanno condizionato particolarmente la gara di oggi rendendola quasi una lotteria ed il forte rischio è quello che anche domani la prova femminile venga alterata da fattori climatici. La possibilità di una discesa sprint e di una gara pazza è davvero elevata. Può, dunque, succedere ...

Mondiali Sci 2019 – Il Presidente Fisi sulla gara di discesa maschile di Are : “condizioni proibitive - così perde lo sport” : discesa maschile di Are, Roda: “un Mondiale merita maggior attenzione, così perde lo sport” Il Presidente della Fisi, Flavio Roda, in Italia a causa di impegni precedenti, ha seguito la gara della discesa maschile del Campionato del mondo di Are. Questo il suo commento: “onore al risultato, ai vincitori in particolare, penso però che un Mondiale meriti maggiore attenzione. Gli atleti si preparano per un evento che può ...