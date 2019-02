Latte, pastori bloccano scalo P. Torres

: Sardegna, pastori in piazza per prezzo del latte: blocchi stradali, assalto a caseificio e il Cagliari Calcio si un… - petergomezblog : Sardegna, pastori in piazza per prezzo del latte: blocchi stradali, assalto a caseificio e il Cagliari Calcio si un… - lucatelese : I soliti imbecilli criticano i pastori sardi perché buttano il latte di capra per protesta: “Datelo alla Caritats!”… - Agenzia_Ansa : Monta la protesta dei #pastori in #Sardegna contro il crollo del prezzo del latte, migliaia di litri sversati nelle… -

La protesta deisardi per il crollo del prezzo delarriva nellodi Porto(Sassari). I contestatori hanno fermato tir frigo e un camion che trasportava carni suine provenienti dalla Francia, gettando a terra gran parte del carico e chiedendo delle autorità sanitarie per "le pessime condizioni della merce". L'azione è stata fermata dall'intervento dei carabinieri e della polizia in assetto anti sommossa. Momenti di tensione quando il vicequestore ha ordinato di chiudere il mezzo preso di mira.(Di domenica 10 febbraio 2019)