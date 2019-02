Latte | Coldiretti | niente trattativa senza giusto prezzo ai pastori

meteoweb.eu

: #Coldiretti lascia il tavolo del #latte: “Nostre proposte fatte, aspettiamo una risposta dagli industriali”… - VistanetCA : #Coldiretti lascia il tavolo del #latte: “Nostre proposte fatte, aspettiamo una risposta dagli industriali”… - TV7Benevento : Latte: Coldiretti, niente trattativa senza giusto prezzo a pastori (2)... -

(Di domenica 10 febbraio 2019) “Non ci sono più le condizioni per sedersi ad un tavolo con chi fino all’ultimo è rimasto sordo e indifferente alle proposte avanzate per dare risposte al dramma dei“: lo affermache chiede all’associazione degli industriali che rappresenta le industrie casearie di rendere pubblico a tutti idella Sardegna la propria proposta contrattuale. Ildi circa 60 centesimi al litro, sostiene la, “è una elemosina che non copre neanche i costi di allevamento e di alimentazione e spinge alla chiusura i 12mila allevamenti presenti in Sardegna in cui si trova il 40% delle pecore allevate in Italia che producono quasi 3 milioni di quintali didestinato per il 60% alla produzione di pecorino romano (Dop)“. La situazione, precisa la, “è insostenibile. Siamo di fronte ad un cartello ...