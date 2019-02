Freddie Highmore | «Io so perché vi piace Shaun Murphy»

The Good Doctor 2 : la nuova stagione al via con Freddie Highmore anticipazioni : Arriva anche in Italia la seconda stagione di The Good Doctor fatta ancora una volta di 18 episodi: attesissima dopo il successo della prima anche nel nostro Paese va in onda domenica 3 febbraio alle 21,20 su Rai2. The Good Doctor infatti ha fatto segnare in prima visione estiva un’ultima punta da 4 milioni di spettatori e un esordio da ben 5 milioni facendo entrare nel cuore degli italiani il personaggio di Shaun Murphy (interpretato da ...

Cast e personaggi di The Good Doctor 2 al via su Rai2 il 3 febbraio : Lisa Edelstein al fianco Freddie Highmore : Cast e personaggi di The Good Doctor 2 terranno compagnia al pubblico di Rai2 a partire da oggi, 3 febbraio, nel prime time con un doppio episodio a settimana. Quasi in contemporanea Usa, la serie con Freddie Highmore tornerà in onda con i nuovi episodi dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno su Rai1, anche Carlo Freccero e la sua seconda rete riusciranno a fare lo stesso? Il pubblico è già pronto a vedere i nuovi episodi di The Good ...

Rai2 anticipa The Good Doctor 2 : cambia la programmazione della serie con Freddie Highmore : Nuovo cambiamento nella programmazione di The Good Doctor 2 su Rai2 con buona pace di Carlo Freccero e del suo iniziale "ci vorrà il mese di marzo per vedere i nuovi episodi". A quanto pare tutto è cambiato e il dottore autistico interpretato da Freddie Highmore andrà presto in onda con gli episodi ancora inediti e con la risposta che tutti attendono: cosa ne sarà delle cure e del tumore del suo mentore, il Dr Glassman? Proprio domani e ...

Daniel Dae Kim in The Good Doctor 2 da produttore esecutivo ad attore nell’episodio diretto da Freddie Highmore : Daniel Dae Kim in The Good Doctor 2 appende al chiodo, almeno teoricamente, i suoi panni di produttore esecutivo per vestire quelli di attore e scendere in corsia al fianco di Shaun Murphy. Un piccolo intreccio svelato da TvLine nelle scorse ore e che conferma il fatto che l'attore tornerà a recitare in una serie dopo la sua uscita da Hawaii Five-0, ma per quale ruolo e con quale compito? Secondo il sito americano sembra che Daniel Dae Kim in ...

The Good Doctor sbarca su Rai2 dal 28 dicembre : Freddie Highmore torna con i primi episodi in attesa della seconda stagione : La serie campione di ascolti di questo "inizio" di stagione su Rai1 torna in onda da oggi, 28 dicembre, ma su Rai2 con i primi episodi in replica. Freddie Highmore e The Good Doctor sono tra le scelte del prime time di questa sera e, sicuramente, il pubblico potrebbe regalare loro un altro boom di ascolti. Approfittando del periodo off del Natale, mamma Rai ha deciso di impegnare la serata del venerdì proprio con il mitico dottore che ha ...