Anticipazioni Trono Classico | scontro tra Andrea e Ivan | tutti contro Angela

Anticipazioni Trono Classico : Giorgia lascia il programma - Irene balla con Ivan : Trono Classico Anticipazioni: Giorgia abbandona il programma, Luigi la lascia andare Oggi è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Ricordiamo che al momento i tronisti che stanno portando avanti il loro percorso sono Luigi, Angela, Ivan e Andrea. Secondo quanto scrive Il Vicolo delle News, Mastroianni ha dovuto salutare […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico: Giorgia lascia il programma, Irene balla ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Luigi Mastroianni Perde la Testa per Valentina! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Luigi Mastroianni resta con due pretendenti, una si auto elimina. Ivan Gonzalez commette un grosso errore e resta senza nessuna corteggiatrice! Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne… Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Luigi Mastroianni sbava dietro Valentina. Giorgia si elimina! Negli studi Titanus di Roma si sono tenute le ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Angela lascerà il Trono Over? : Angela Di Iorio ha trovato l’amore e dirà addio a Uomini e Donne? Il lieto fine potrebbe presto colorare la vita sentimentale di Angela Di Iorio a Uomini e Donne. La dama del Trono Over sembrerebbe aver trovato un cavaliere degno di starle accanto: Beniamino. L’ex imprenditore sarebbe riuscito a conquistarla, sciogliendo tutte le sue riserve. Oggi a Uomini e Donne, l’ultimo appuntamento settimanale con il filone senior della ...

Trono Classico Anticipazioni : il gesto di Antonio per Teresa Langella : Antonio Moriconi del Trono Classico di Uomini e Donne fa una serenata a Teresa Teresa Langella, in base alle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, sembra abbia passato lo scorso weekend, sotto l’occhio attento delle telecamere del Trono Classico di Uomini e Donne, con i due corteggiatori. E in questa circostanza Antonio Moriconi avrebbe fatto un romantico gesto per Teresa Langella che ha emozionato molto i fan del ...

Anticipazioni Trono Classico : Sonia è la scelta di Ivan? Il gesto di lui : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne a Sassari: incontrerà Sonia Pattarino? Ivan Gonzalez, nell’ultima puntata registrata del dating, ha avuto un durissimo scontro con Natalia, la quale ha deciso di corteggiare il tronista Andrea. Quest’ultima avrà fatto la scelta giusta? Chissà, intanto un paio di ore fa alcune lettrici del blog IlVicolodelleNews.it hanno sorpreso il tronista iberico a Sassari insieme alla troupe del Trono Classico, ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma dimentica Rocco con Marcello : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne che vedremo in onda oggi pomeriggi,o a partire dalle 14:45, sarà ricca di sorprese come svelano le Anticipazioni. Durante la registrazione della puntata, come di consueto, l'ingresso di Gemma Galgani è stato preceduto da un video che riassume il suo sfogo relativo al post puntata precedente, interrotto più volte da Tina Cipollari che ha commentato con sarcasmo le sue affermazioni. Gemma si è seduta al ...

Trono Over Anticipazioni : Noel fa nuove rivelazioni su Armando : Noel Formica del Trono Over di Uomini e Donne ancora contro Armando Noel e Armando, per i pochi che non lo sapessero, hanno avuto una relazione. Tuttavia le cose per i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non sono andate bene, tanto da arrivare a comunicare in studio di aver deciso di lasciarsi. Una separazione tutt’altro che indolore viste anche le accuse formulate dal cavaliere nei confronti della dama. Finita qua? Nemmeno ...

Anticipazioni U&D trono classico : Luigi Mastroianni sarebbe pazzo di Valentina Galli : Le Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne relative alle puntate registrate ieri, 31 gennaio, riportano interessanti novità soprattutto su Luigi Mastroianni che, al momento, sembra il più confuso di tutti. Difatti, mentre Teresa Langella e Lorenzo Riccardi sono già in pausa in attesa delle rispettive scelte che andranno in onda in prima serata dal 15 febbraio, il 23enne catanese sta cambiando le sue preferenze ogni settimana. In ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono classico : ANGELA NASTI nuova tronista : A partire da venerdì 15 febbraio, Canale 5 trasmetterà in prima serata le scelte di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, i tronisti attualmente in carica di Uomini e Donne. Proprio per questo, visto che il dating show condotto da Maria De Filippi terminerà a maggio, la redazione sta iniziando ad introdurre altri single in cerca del grande amore e, dopo la presentazione di Andrea Zelletta, nella registrazione di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Angela Nasti la Nuova tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: viene presentata la Nuova tronista, Angela Nasti! Scintille tra Ivan Gonzalez ed Andrea Zelletta! Una pretendente di Luigi ha un segreto! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Natalia fa le scarpe ad Ivan Gonzalez! La bella pretendente accetta di uscire con Andrea Zelletta! Tra i due tronisti si accende un forte dibattito! A Uomini e Donne Classico viene presentata la Nuova tronista, Angela ...

Uomini E Donne Anticipazioni : leggi cosa è successo nel trono di Luigi Mastroianni e l’amara confessione : Anticipazioni Uomini e Donne, cosa è successo nel trono di Luigi Mastroianni Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 31 gennaio 2019, e possiamo affermare che il trono di Luigi Mastroianni non smette di... L'articolo Uomini E Donne Anticipazioni: leggi cosa è successo nel trono di Luigi Mastroianni e l’amara confessione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Trono Classico - colpo di scena : Natalia corteggia Andrea - Ivan furioso : Uomini e Donne Anticipazioni: Natalia cambia tronista Ci stiamo avvicinando alle scelte e il Trono di Ivan sembra ormai arrivato a una svolta clamorosa se pensate che stando alle Anticipazioni sul Trono Classico pubblicate da NewsUeD Natalia Paragoni ha cambiato tronista. Dite che si tratta di una scelta momentanea e che presto ritornerà dal suo […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, colpo di scena: Natalia corteggia Andrea, Ivan ...

Anticipazioni Trono Classico - i nuovi tronisti sono Andrea Zelletta e Angela Nasti : Nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia che il nuovo tronista è Andrea Zelletta, un bel ragazzo che ha attirato subito l'attenzione di tutti, soprattutto di Claudia Dionigi corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Accanto ad Andrea, oggi si è seduta Angela Nasti la sorella di Chiara, fashion blogger e influencer, nonché concorrente ...

Uomini e Donne - trono classico : IVAN e i mancati auguri di compleanno [Anticipazioni] : Iniziano ad arrivare i primi problemi per IVAN Gonzalez nel trono classico di Uomini e Donne: lo spagnolo, nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, si è mostrato perplesso riguardo l’atteggiamento assunto dalle sue corteggiatrici Sonia Pattarino e Natalia Paragoni, “colpevoli” di non avergli rivolto nemmeno un pensiero nel giorno del suo compleanno. Le anticipazioni segnalano che ...