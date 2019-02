Aurora Ramazzotti e l’album dei ricordi : spunta pure Alessia Marcuzzi : Aurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiAurora Ramazzotti e l'album dei ricordiMomento nostalgia per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha pubblicato su ...

Maria De Filippi 'critica' L'Isola dei Famosi. Il consiglio a Alessia Marcuzzi : ecco il motivo del flop : Maria De Filippi individua il problema che c'è alla base del flop dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Queen Mary ha quindi deciso di dare una serie di consigli alla produzione e ad Alessia ...

Aurora Ramazzotti fra le braccia di Alessia Marcuzzi : la foto ricordo su Instagram : In questi giorni Aurora Ramazzotti era molto nostalgica così ha deciso di condividere su Instagram alcune foto del passato. Fra i ricordi spunta anche uno scatto in cui è piccolissima e fra le braccia di Alessia Marcuzzi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha avuto un’infanzia molto particolare ed è cresciuta fra le personalità del mondo dello spettacolo. Tanti gli amici di famiglia (famosissimi) che hanno visto crescere la ...

Alessia Marcuzzi : figli - età e marito. Chi è all’Isola dei famosi : Alessia Marcuzzi: figli, età e marito. Chi è all’Isola dei famosi Chi è Alessia Marcuzzi e carriera Alessia Marcuzzi nasce a Roma l’ 11 novembre 1972. Dopo il diploma frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Nel 1990 entra nel mondo dello spettacolo presentando trasmissione “Occhio al dettaglio“. Nel 1994 Alessia Marcuzzi lavora in Rai entrando nelle produzioni di “Tutti a casa” con Pippo Baudo e “Il ...

Che tempo che fa - un brutto risveglio per Fabio Fazio : il dato impressionante (e gode Alessia Marcuzzi) : Un butto risveglio per Fabio Fazio. Nella serata di ieri, domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 Che tempo Che Fa con ospite Roberto Fico ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. In pratica,

Ascolti Isola dei Famosi ieri : Alessia Marcuzzi ancora sottotono : L’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi lontana dagli Ascolti della prima puntata La terza puntata de L’Isola dei Famosi è stato seguita da 2.748.000 spettatori pari al 14.8% di share. Gli Ascolti continuano a non decollare rispetto alla prima puntata che aveva registrato dei dati non soddisfacenti: 3.062.000 spettatori pari al 18.27% di share. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha dovuto fare i conti con un palinsesto televisivo ...

John Vitale si ritira dall’Isola : Alessia Marcuzzi svela perchè : John Vitale ritirato dall’Isola dei Famosi. L’annuncio di Alessia Marcuzzi Colpo di scena all’Isola dei Famosi: il televoto è stato annullato. La presentatrice Alessia Marcuzzi ha aperto con questa notizia la terza puntata del reality show, in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio. La sessione che vedeva protagonisti Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, John Vitale e Yuri Rambaldi di Saranno Isolani è stata annullata e, sin da ...

Isola - Barbara d’Urso insultata da John : il commento in diretta e il grazie ad Alessia Marcuzzi : La conduttrice ha detto la sua sulla vicenda degli insulti a lei rivolti dal concorrente del reality durante la diretta di...

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica Live) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...

Barbara d’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi e rivela un’anticipazione : Barbara d’Urso esprime gratitudine ad Alessia Marcuzzi e svela: “Ne parleremo…” E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E in questa occasione Barbara d’Urso, dopo le tante polemiche inerenti ai post offensivi scritti da John Vitale su facebook nei suoi confronti, ha finalmente voluto dire la sua, asserendo: “Non ho toccato oggi l’argomento perchè ne parleremo a Domenica ...

Barbara d’Urso parla degli insulti di John Vitale : “Grazie Alessia Marcuzzi” : Barbara d’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha finalmente rotto il silenzio su John Vitale, il naufrago dell’Isola dei Famosi che un anno fa l’ha insultata pesantemente su Facebook. insulti che sono venuti a galla ora che il ragazzo è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo. Per giorni la conduttrice […] L'articolo Barbara d’Urso parla degli insulti di John Vitale: ...