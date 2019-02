adnkronos

: RT @Adnkronos: Tax freedom day più lontano - cristinafavati : RT @Adnkronos: Tax freedom day più lontano - ansa_economia : Fisco:Cgia,lavoreremo per tasse fino 4/6. Tax freedom day avanti di 1 giorno per aumento pressione #ANSA - BinaryOptionEU : Tax freedom day più lontano -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Anzi, stando alle previsioni elaborate dal Ministero dell'Economia, la pressione fiscale per l'anno in corso è destinata addirittura ad aumentare, dopo 5 anni in cui ciò non accadeva. Oltre a ciò, va ...