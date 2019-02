Scuola | Bussetti | Lega | | ' Fondi al Sud? Prof si impegnino di più' - Poi la ' rettifica'

Scuola - Bussetti : 'Ridicolo pensare che io sia ostile al Sud' : "Tutto si può dire tranne che io disprezzi il Sud". Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti replica così alle accuse che gli sono piovute addosso dopo le sue parole ad Afragola, in Campania, dove ...

Scuola - Di Maio : 'Il ministro Bussetti ha detto una fesseria - chieda scusa' : 'Se un ministro dice una fesseria sulla Scuola, chiede scusa. Punto'. Lo scrive Luigi Di Maio dopo le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sulle scuole del Sud. Venire in una delle ...

Scuola - Di Maio : "Il ministro Bussetti ha detto una fesseria - chieda scusa" : "Se un ministro dice una fesseria sulla Scuola, chiede scusa. Punto". Lo scrive Luigi Di Maio dopo le parole del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sulle scuole del Sud. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il 'voi' - che per ridurre il gap nelle scuole del sud 'vi dovete impegnare di più' farebbe girare le scatole anche ad un asceta. Figurarsi gli insegnanti!", scrive il vicepremier e ministro dello ...

Scuola - ministro Bussetti : 'Al Sud non servono più fondi - ma più impegno' : Le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, hanno causato la rabbia e l'indignazione di migliaia di docenti. Le frasi del ministro dell'istruzione, che ieri è stato in visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli, sono state definite sprezzanti dagli insegnanti. Secondo quanto riportato da il quotidiano La Repubblica, Il ministro avrebbe risposto alle domande di un giornalista di Nano. TV: quest'ultimo ha chiesto al ...

Scuola - ministro Bussetti : “Più fondi al Sud? No - impegnatevi di più”. De Magistris : “Vergogna” - M5s : “Chieda scusa” : Infuria la polemica sulla dichiarazione del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti rilasciata ieri durante la sua visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Il ministro leghista, alla domanda di un cronista di Nano.tv se servissero più fondi al Sud per recuperare il gap con le scuole del Nord, ha risposto: “No, ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte, questo ci vuole”. Non più fondi quindi ma ...

Scuola - Bussetti nella bufera : ‘Serve più impegno e sacrificio al Sud’ - la Gilda replica duramente : Polemica per alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, in merito all”impegno’ profuso dal personale scolastico nelle scuole del Sud. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è stato intervistato in occasione della sua visita in una Scuola di Afragola, località in provincia di Napoli. Il ministro, ai microfoni di NanoTV, rispondendo alla domanda del giornalista che chiedeva cosa ci ...

Aumento stipendio Scuola 2019 : importo confermato da Bussetti : Aumento stipendio scuola 2019: importo confermato da Bussetti importo Aumento stipendio docenti, parla il ministro Sono tantissime le novità attese nel mondo della scuola. Per esempio in molti si chiedono se e quando ci sarà il prossimo concorso per docenti. Alla stessa maniera gli stessi insegnanti e tutto il personale del mondo della scuola attende da tempo il rinnovo del contratto. Nel frattempo giunge una, parziale, buona notizia. Infatti ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Si valuti la preparazione - non la persona’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a Sky TG24, ospite della giornalista Maria Latella. Si è parlato di preparazione e di valutazione degli studenti, anche in merito al caso della Scuola di Roma dove la dirigente scolastica ha posto l’alt ai voti al di sotto del 5 per gli studenti delle prime classi per evitare che si scoraggiassero e per incentivarli a continuare il loro percorso di ...

Bussetti a Sky TG24 : "Scuola deve valutare preparazione - non persona" - : Il ministro dell'Istruzione, ospite a L'Intervista di Maria Latella, ha parlato del lavoro che si sta facendo "sul tema dell'orientamento e sulle attitudini" degli studenti. Sul reddito di ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : riapertura Gae - le parole di Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Repubblica’, all’interno della quale si è parlato anche di assunzioni docenti e di graduatorie. La domanda provocatoria dell’intervistatore: ‘Le graduatorie ad esaurimento vuole esaurirle? Come Renzi?’. La risposta di Bussetti: ‘Lo dice il nome stesso: graduatorie ad esaurimento, a un certo punto si tira ...

Scuola - legge per abolire divieto di doppio titolo parallelo : ecco la mossa di Bussetti : Due lauree contemporaneamente? A breve sarà possibile conseguirle, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Una notizia che, forse, non sarà sfuggita agli occhi più attenti quella pubblicata dal noto quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ (lunedì 12 novembre) e che trova conferma nella risposta del titolare del dicastero di Viale Trastevere a un’interrogazione formulata dal deputato Manfred ...

Choc ad Arezzo - 15enne violentata a Scuola : la preside ‘Cosa dirà il ministro Bussetti?’ : Un caso, quello accaduto all’Istituto omnicomprensivo ‘Fanfani-Camaiti’ di Pieve Santo Stefano (Arezzo) destinato a far discutere. Una studentessa, infatti, ha dichiarato al Gip di aver subìto violenza da due compagni di scuola, nel corso di un’assemblea tenutasi lo scorso mese di ottobre. Il fatto è stato riportato dal quotidiano ‘La Nazione’: i responsabili sarebbero un ragazzo maggiorenne di origine ...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Il ministro Marco Bussetti ha rilasciato un’intervista alla redazione del quotidiano ‘Il Giorno’, dove ha toccato alcuni argomenti di particolare importanza, come il concorso ordinario infanzia e primaria, l’aggiornamento delle graduatorie e la mobilità docenti. concorso ordinario partirà a breve, parola del ministro Bussetti ‘Sull’aggiornamento delle graduatorie, ne parleremo prossimamente – ha ...