Sanremo 2019 | Adriano Celentano e i complimenti a Claudio Baglioni | come massacra Fabio

#Sanremo2019 – Serata Finale del 09/02/2019 – La scaletta e gli ospiti (foto). : L’attesa è finita. Il rito della settimana santa della televisione italiana si rinnova anche quest’anno, per la sessantanovesima volta. Tra chi non vuole perdersi un minuto, chi vedrà al massimo la Finale, chi qualche minuto in tutto e chi deciderà di navigare su altre reti, il Festival di Sanremo sarà, ancora una volta, nel bene e nel male, l’argomento di queste serate. E […] L'articolo #Sanremo2019 – Serata Finale ...

Sanremo 2019 Finale : codici per votare gli artisti in gara : Stasera sabato 9 febbraio andrà in onda la Finale del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Ecco di seguito tutti i codici per votare il proprio artista preferito in base all’ordine di uscita. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2019 Finale: codici per votare gli artisti in gara SCOPRI QUI TUTTE LE MODALITA’ DI TELEVOTO DA TELEFONO FISSO E SMS Daniele ...

Sanremo 2019 - Gue Pequeno : «Le uniche scimmiette sono Pio e Amedeo. Il Fatto Quotidiano può solo prendere il mio pesce in bocca» : Gue Pequeno Le rime rappate non sono servite. Per rispondere alle ironie e alle considerazioni non gradite, Gue Pequeno ha usato i social. Sceso dal palco del Festival di Sanremo 2019, su cui ieri sera si è esibito per la prima volta in duetto con Mahmood, il rapper ha replicato a Pio e Amedeo, che avevano scherzato sul suo abbigliamento di scena sanremese. Deridendo il vestito rosso ed oro indossato da Gue Pequeno per l’esibizione, i due ...

Sanremo 2019 - Louis Fonsi all'Ariston con Ramazzotti : "Canterò 'Despacito' anche a 60 anni. A Sanremo colpito dai Boomdabash" : Con il tormentone Despacito, Luis Fonsi ha polverizzato qualunque record esistente. Solo in Italia, il brano ha collezionato 336 milioni di visualizzazioni su Youtube. Come se qualcuno avesse guardato ininterrottamente il video per 1817 anni. Collezionati oltre 1,6 milioni di like e un disco di Diamante, il primo assegnato nel nostro Paese. Ma Fonsi, portoricano trasferito a Miami con 20 anni di carriera alle spalle, non si sente affatto ...

Sanremo2019. Quarta serata IL PAGELLONE DEI LOOK : è l’argento - e non solo quello vivo che canta Silvestri - il colore più gettonato. La Raffaele lesina ancora sul cambio d’abito e Bisio resta sempre il più elegante : Argento vivo sul palco dell’Ariston per la Quarta serata del Festival, dedicata ai duetti. Non solo quello cantato da Daniele Silvestri, ma anche l’argento che ha colorato praticamente ogni dettaglio della kermesse, dall’abito con cui ha aperto lo spettacolo Claudio Baglioni, a metà strada fra la tuta spaziale e la corazza dell’Uomo di Latta, alla chitarra glitterata di Ligabue, passando per la manica dell’abito della Raffaele. Il Festival in ...

Ermal Meta all’attico Monina a Sanremo 2019 (video) : dai suoi preferiti al Festival alla pausa prima del nuovo album : Quarto anno di fila sul palco dell'Ariston per il vincitore uscente: Ermal Meta all'attico Monina a Sanremo 2019 commenta quest'edizione da ospite, senza la pressione della competizione, ma comunque con l'emozione di aver presentato al Festival un duetto sulle note di uno dei brani più apprezzati dal pubblico e dalla critica in quest'edizione, Abbi Cura di Me di Simone Cristicchi. Ospite dell'attico di Michele Monina in quel di Sanremo, a ...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : c’è la Finale! Ultimo e Cristicchi favoriti - Elisa e Ramazzotti ospiti attesissimi : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

Sanremo 2019 e la scaletta iniqua. Enrico Nigiotti : «tre sere su quattro sul palco dopo mezzanotte». Il Volo e Nek sempre nella prima parte : Enrico Nigiotti (dal suo profilo Twitter) Su una scala, normalmente, c’è chi sale e c’è chi scende. Nelle scalette del Festival di Sanremo 2019, invece, alcuni non riescono a muoversi di un gradino, poichè relegati sul fondo o, per l’esattezza, a tarda notte. E’ il caso per esempio di Enrico Nigiotti, che questa sera si esibirà per la quarta volta sul palco dell’Ariston e, per la terza, intorno a mezzanotte. Sanremo ...

Cosa vedere stasera in tv evitando la finale di Sanremo 2019 : Contro la corazzata Sanremo 2019 non ci resta che l'Esorciccio. Ma non è uno scherzo: stasera, davvero, i protagonisti su Rete4 sono Franco e Ciccio alle prese col demonio. La Cosa soddisferà gli amanti dei cult, a prescindere dalla loro natura, per tutti gli altri, ecco Cosa vedere stasera in tv con maggior appagamento (a partire da Gangs of New York). Serata Martin Scorsese. Ma devi scegliere Da una parte Gangs of New York (Rai Movie, 21.10), ...

Vincitore Premio sala stampa Lucio Dalla/ Chi ha vinto? - Festival Sanremo 2019 - : Assegnato questa sera il Premio sala stampa Lucio Dalla, in chiusura del Festival di Sanremo 2019: chi vincerà? Simone Cristicchi fra i favoriti

Sanremo 2019 - incidente erotico per Syria : ops - fuori il seno sul palco : Siamo sul palco dell'Ariston. Al Festival di Sanremo è la serata dei duetti. Ad esibirsi, ecco Anna Tatangelo che per l'occasione ha chiamato Syria. Le due intonano Le nostre anime di notte. Per la Tatangelo, rispetto alle due precedenti apparizioni alla kermesse, un look più castigato. Mentre invec

Sanremo 2019 : programma e scaletta della finale : Questa sera torneranno a esibirsi tutti e 24 i cantanti, poi ci saranno Ramazzotti, Luis Fonsi ed Elisa

Festival di Sanremo 2019 - anticipazioni quinta ed ultima puntata : anticipazioni della quinta ed ultima puntata del Festival di Sanremo 2019, che si conclude il 9 febbraio in prima serata su Rai 1