Insigne diventa capitano contro la Fiorentina squadra che ha segnato la sua carriera

ilnapolista

: Milik per la prima volta non si calpesta i piedi con l'ego di Insigne e diventa la punta. #NapoliSampdoria - Yavonz15 : Milik per la prima volta non si calpesta i piedi con l'ego di Insigne e diventa la punta. #NapoliSampdoria - gioiaeodio : Passano gli anni ed Insigne diventa sempre più antipatico. -

(Di sabato 9 febbraio 2019) La doppietta in Coppa Italia Il giorno in cuidivenne definitivamentedel Napoli si giocò-Napoli. E per certi versi non poteva che essere così. Lorenzo ci arriva dopo aver giocato 224 volte con la maglia azzurra. Sette stagioni. Ha atteso il suo momento, ed è arrivato. Ed è arrivatolache haladi Lorenzo. In positivo e in negativo.la, nel 2014, chesi rende protagonista della vittoria nella finale di Coppa Italia. Nella tragica serata che avrebbe condotto alla morte di Ciro Esposito. Fua decidere quella finale con due reti nel primo tempo. Due gol inpiede, o in ripartenza se preferite. In un momento difficile per lui, uno dei tanti. Poi ci pensò Dries a segnare il gol della sicurezza, quello del 3-1.L’infortunio Pochi mesi dopo, però, Firenze diventò lo stadio ...