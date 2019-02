4 Manager a Connext | sfida per pmi è innovation manager

Confindustria : al via domani Connext - a Milano 6mila imprenditori e Manager (2) : (AdnKronos) - A Connext, realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Umana, 4.manager e Fondimpresa, in collaborazione con Assolombarda e Uninidustria Lazio, sarà presente tutto il mondo Confindustria, dalla Luiss alla Liuc, a Fondirigenti a molte associazioni territoriali con il proprio stand. C