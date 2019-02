Scuola, assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie: ‘Si riaprano le Gae’ per evitare supplenze record

scuolainforma

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Le dichiarazioni dell’onorevole Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera, in merito ai pensionamenti con Quota 100, hanno acceso il dibattito politico. Il deputato del Movimento Cinque Stelle parla di 50mila possibili pensionamenti trae personale Ata e auspica la possibilità di numerosi rientri, per tutti coloro che presenteranno la domanda di mobilità.Il sindacato Anief, a questo proposito, ha voluto lanciare un appello al Governo affinché vengano riaperte le graduatorie ad esaurimento, al fine di scongiurare situazioni drammatiche per l’inizio del prossimo anno scolastico. Dopo Quota 100, 150mila posti vacanti e disponibili Anief ha stimato in 150 mila i posti vacanti e disponibili dopo l’operazione relativa a quota 100: si ritiene assolutamente necessaria l’apertura straordinaria delle Gae in attesa dei nuovi concorsi che ...