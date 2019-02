Mondiali di Winter Triathlon | il countdown volge al termine | nel week-end via all’evento

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia chiude senza medaglie. Miglior prestazione nel team relay : A sei anni da Whistler 2013, l’Italia torna nuovamente a mani vuote da un’edizione dei Mondiali di Slittino su pista artificiale. In quel di Winterberg infatti gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio: sono mancati gli squilli da parte dell’uomo più atteso, quel Dominik Fischnaller che in stagione in Coppa del Mondo era già riuscito a trovare due volte la top-3. Proprio dal nativo di Bressanone ci si aspettava ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia sfiora il podio nel team-relay. Vince a sorpresa la Russia : Si è chiuso con il team relay, la staffetta a squadre, il Mondiale di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg. Arrivano sorprese anche nell’ultima gara in programma: ad imporsi infatti non è la Germania padrona di casa, che aveva in squadra le tre medaglie d’oro nelle prove classiche, bensì la Russia. Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e Yuzakhov/Prokhorov timbrano l’impresa: cambia il vincitore dopo tredici ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : niente medaglia per Fischnaller - l’azzurro chiude decimo la 2ª manche : Sfuma la medaglia ai Mondiali di Winterberg per Fischnaller, l’azzurro da terzo a decimo nella seconda manche Il sogno della medaglia è sfumato a ora di pranzo, quando Kevin Fischnaller non è riuscito a ripetere nella seconda manche la straordinaria e sorprendente prova disputata nella prima. Ai Mondiali di Winterberg, sulla pista dove ha conquistato l’unico trionfo della propria carriera in Coppa del mondo, l’azzurro ...

Slittino artificiale – Mondiali di Winterberg : Fischnaller a caccia di una medaglia - è terzo dopo la 1ª manche : Sogno medaglia per Kevin Fischnaller: è terzo al termine della prima manche nel singolo maschile ai Mondiali di Winterberg Sogno medaglia per Kevin Fischnaller ai Mondiali di Slittino artificiale. dopo la prima manche del singolo maschile, l’azzurro è terzo dopo una grande prova, appena 80 millesimi dietro il tedesco Felix Loch (52.063) e 31 dietro il russo Semen Pavlichenko. Squalificato David Gleirscher, che era a un passo ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : Natalie Geisenberger fa una gara a parte. Oro e dominio - settima Andrea Voetter : Tutto da pronostico. Dopo l’oro, molto lottato, arrivato ieri nella sprint, questa volta Natalie Geisenberger non ha rivali: la teutonica fa una gara a parte e va a prendersi il titolo mondiale in quel di Winterberg nel singolo femminile di Slittino. È il nono oro in carriera per quanto riguarda la nativa di Monaco di Baviera, la quarta nella specialità, con il pronto riscatto dopo la delusione di Igls 2017. Miglior tempo nella prima e ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : Eggert/Benecken beffano Wendl/Arlt. Sesti Rieder/Rastner : Arriva il pronto riscatto: ad un anno di distanza dalla delusione di PyeongChang 2018, Toni Eggert e Sascha Benecken riescono a conquistare il titolo mondiale del doppio nello Slittino su pista artificiale. È la seconda medaglia d’oro iridata per li duo tedesco, che si esalta sul catino di casa di Winterbeg: riescono a confermare il successo di due anni fa in quel di Igls. È servita un’impresa, soprattutto nella seconda manche, per ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : Eggert e Benecken trionfano in rimonta - Rieder e Rastner sesti nel doppio : Rieder e Rastner sono sesti nel doppio ai Mondiali di Winterberg. Trionfo in rimonta per i tedeschi Eggert e Benecken Il podio è lo stesso della sprint. Ai Mondiali di Winterberg nessuna sorpresa nel doppio: Toni Eggert e Sascha Benecken conquistano il secondo titolo iridato consecutivo battendo per 78 millesimi i connazionali Wendl e Arlt, i campioni olimpici che erano al comando dopo la prima manche, ma nella seconda hanno commesso ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : nessun podio azzurro - Rieder/Rastner ottavi nel doppio : Le sprint aprono i Mondiali di Winterberg: Rieder/Rastner ottavi nel doppio, Kevin Fischnaller nono nel singolo maschile, Robatscher 11esima tra le donne Non arrivano podi per l’Italia nelle sprint che hanno aperto i Mondiali di Winterberg. Il miglior risultato per gli azzurri arriva nella prima gara, con Ludwig Rieder e Patrick Rastner che non sono andati oltre l’ottavo posto a 171 millesimi, mentre Emanuel Rieder e Simon ...

Slittino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Buoni precedenti per i cugini Fischnaller sulla pista di Winterberg : Terminato, con non poca sfortuna, senza medaglie il quadriennio olimpico che ha portato verso PyeongChang 2018, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale va a caccia di riscatto in questo 2019, che vede il suo appuntamento più importante nel prossimo week-end, con i Mondiali di Winterberg. Gli azzurri possono giocarsela in alcune gare, puntando magari anche al podio. Il catino tedesco evoca più che discreti ricordi per quanto ...

Da domani i Mondiali di Winterberg - 10 azzurri in gara : I convocati sono gli stessi dieci che hanno partecipato alle ultime due tappe di Coppa del Mondo disputate in Europa. Per il singolo maschile ci saranno Dominik Fischnaller e Kevin Fischnaller, per ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Tutto pronto per i Mondiali di Slittino: si assegnano le medaglie iridate sul catino teutonico di Winterberg. L’Italia ci spera, punta in grande soprattutto con Dominik Fischnaller, che due anni fa ad Igls conquistò un doppio bronzo. Andiamo a scoprire il calendario completo della manifestazione iridata con il Programma e gli orari. La diretta TV sarà prevista sui canali di Eurosport. Programma Mondiali Slittino Winterberg 2019 Venerdì 25 ...