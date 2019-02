I casi di morbillo in Europa sono triplicati tra il 2017 e il 2018

Epidemia di morbillo nelle Filippine : in 10 giorni oltre 1800 casi e 26 decessi : Le autorità delle Filippine hanno reso noto che dal 26 gennaio si sono registrati 1.813 casi di morbillo e 26 decessi: i contagi si sono rilevati in diverse aree, compresa la capitale Manila. La malattia è pericolosa in particolare per i bambini, e nelle Filippine si teme il peggio perché i bimbi non vaccinati sarebbero ben 2,4 milioni. Il morbillo è una malattia contagiosa che si diffonde con facilità: i sintomi iniziali sono febbre, tosse, ...

Morbillo - l'Oms : nuovo record di casi in Europa - soprattutto all'Est (Russia compresa) : Nel 2018 nei 53 paesi della regioneeuropea dell'Oms, ci sono stati oltre 82mila casi diMorbillo, il numero più alto del decennio, con 72 morti.

Morbillo - OMS : il paradosso - in Europa mai così tanti vaccinati e casi nel 2018 : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che nel corso del 2018 mai così tanti bambini sono stati vaccinati contro il Morbillo, ma si tratta di progressi disomogenei tra e all’interno dei vari Paesi: a causa di ciò sono aumentati i gruppi di persone suscettibili non protette, tanto da raggiungere un numero record di cittadini colpiti dal virus. Nel 2018 il Morbillo ha provocato la morte di 72 bambini e adulti nella ...

Morbillo - è allerta a Rimini : 17 casi tra i non vaccinati - 2 ricoverati : “I casi di Morbillo attualmente notificati in provincia di Rimini sono 17, principalmente” in adolescenti in età di scuola media superiore “e tutti tra persone che non avevano effettuato o completato, per varie motivazioni, il ciclo vaccinale relativo a questa patologia”. Lo riferisce in una nota l’Ausl Romagna. “La prima notifica risale al 28 dicembre. Per due di questi pazienti è stato necessario il ricovero ...

Morbillo - Rapporto ISS : nel 2018 in Italia 2526 casi e 8 morti : E’ stato pubblicato l’ultimo bollettino Morbillo & Rosolia News curato dall’Istituto Superiore di Sanità: il Rapporto ha rilevato che in Italia 2526 persone hanno avuto il Morbillo, e 8 di loro sono decedute. Quasi l’80% dei casi del 2018 si è concentrato in Sicilia, Campania, Lazio, Calabria e Lombardia e l’età media è di 25 anni. Quasi un quinto dei casi (488) ha riguardato bambini con meno di 5 anni, di cui ...

Vaccini : “Il 20% dei casi europei di morbillo sono in Italia” : L’Italia è terza in Europa per numero di casi di morbillo registrati fra il 1 dicembre 2017 e il 30 novembre 2018. Un anno in cui, nel vecchio continente, si sono verificate 12.790 infezioni, di cui 2.921 in Francia, 2.634 in Grecia e, appunto, 2.548 lungo tutto lo Stivale, pari al 20% del totale. Lo rileva un report dell’European Centre for Diseases Prevention and Control (Ecdc) che, rispetto al periodo precedentemente analizzato ...

Morbillo - boom di casi nel mondo : scatta l'allarme Oms anche per l'Europa : Il Morbillo colpisce sempre di più nel mondo. E anche in Europa . Nell'intero pianeta la malattia ha ucciso 110mila persone nel 2017, il 30% in più rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto pubblicato dall'Organizzazione mondiale ...

Morbillo - mai così tanti casi in Europa : quast'anno oltre 60.000 : Il doppio rispetto al 2017. La responsabilità maggiore, secondo l'inchiesta del quotidiano inglese 'The Guardian' è da attribuire alla diffusione dei movimenti anti vaccino -

Sanità - The Guardian : “Nel 2018 record in Ue di casi di morbillo - colpa dei populisti” : “Il crescente movimento ‘anti-vax’ in Europa, alimentato dai social media e da alcuni populisti anti-establishment, sta mettendo a rischio molte vite e potrebbe essere causa di epidemie di morbillo mai viste in 20 anni”. E’ la denuncia del ‘The Guardian’, che pubblica i dati di una nuova analisi effettuata dallo stesso quotidiano inglese su dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms): ...

Morbillo - i casi in Puglia sono saliti a 13 : 10 contagi partiti da figlia no-vax : Continua il focolaio di Morbillo in Puglia, che sembra essere sotto controllo nonostante i casi siano saliti a 13. Quello che preoccupa è la natura del contagio: 10 sembrano infatti essere riconducibili al caso della bimba non vaccinata e figlia di antivax, di 8 anni, ricoverata al «Giovanni XXIII» di Bari il 23 ottobre. L’Osservatorio epidemiologico regionale ha trasmesso alla Regione e al ministero della Salute un aggiornamento del report sul ...

Morbillo - nel 2017 110mila morti. Oms : «casi aumentati del 30% - per scarsa vaccinazione» : I casi di Morbillo registrati nel mondo sono aumentati nel 2017 e diversi Paesi se la sono dovuta vedere con epidemie gravi. A causa della scarsa copertura vaccinale i focolai di infezioni si sono verificati in tutte le regioni della ...

