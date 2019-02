Senato - Approvato il DDL che riduce il numero dei parlamentari : Con 185 voti a favore, 54 voti contrari e 4 Senato ri che hanno preferito astenersi, il Senato ha approvato oggi il disegno di legge che punta a ridurre il numero dei parlamentari della Repubblica Italia: 400 deputati invece di 630 e 200 Senato ri invece degli attuali 315.Il cosiddetto Ddl Tagliapoltrone, come lo ha definito il vicepremier Luigi Di Maio, ha quindi superato l'esame al Senato , ma dovrà ora passare alla Camera per l'approvazione ...

Ddl Pillon - Spadafora (M5s) : “Non sarà mai Approvato. Sui diritti posizione di alcuni esponenti governo non aiuta” : “Il ddl Pillon sull’affido condiviso, così come è stato formulato, non sarà mai approvato. Questa è una certezza. E a riguardo non solo ho preso posizione io, ma tutto il M5s“. Lo assicura Vincenzo Spadafora (M5s), il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità e Giovani, nel corso di una conferenza per i 30 anni del Telefono Rosa alla Sala Stampa Estera di Roma. Il convegno, moderato dalla giornalista Fiorenza Sarzanini, ...