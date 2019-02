Pensioni | la Quota 100 tocca le 22000 pratiche | in Senato superate le pregiudiziali

Pensioni ultime notizie : dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? : Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? Il vicepremier Matteo Salvini ne ha parlato spesso, dichiarando che l’obiettivo finale è Quota 41 per tutti. Lo stesso ha fatto il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la misura definitiva, ovvero quella che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (ma sarà poi ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una ...

Pensioni - sindacati contro il governo : quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perch difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I sindacati hanno ...

Pensioni : Quota 100 e Ape Sociale - il Pd mira a nuovi emendamenti per allargare la platea : "Quota 100 avrà successo: si tratta di una misura che non va solo a vantaggio delle imprese, ma anche ai lavoratori che aspirano ad andare in pensione". Lo ha spiegato l'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano dopo che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diramato i dati sulle domande presentate per il pensionamento con il sistema delle quote. Damiano favorevole a Quota 100 Un vero e proprio successo ottenuto ...

Pensioni : 330 domande per 'quota 100' presentate in provincia di Lecce : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - “Fornero resta per 20 milioni di lavoratori” : Pensioni ultima ora: Quota 100, “Fornero resta per 20 milioni di lavoratori” Pensioni ultima ora: sarà quello previdenziale uno dei temi al centro della manifestazione promossa dai sindacati a Roma il prossimo 9 febbraio 2019 dai dal titolo “Futuro al lavoro”. A conferma dell’attenzione altissima alla materia Pensionistica arrivano le parole del segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli. Pensioni ultima ...

Pensioni anticipate - per Quota 100 quasi 20mila domande : Arriva un nuovo aggiornamento in merito al meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100. La finestra di invio delle prime domande di quiescenza si è ufficialmente aperta una settimana fa, ma le richieste non sono tardate ad arrivare. Ad oggi, si registrano infatti 19806 pratiche di accesso anticipato all'Inps (il conteggio tiene presente i dati pervenuti fino alle 19 di ieri sera). Tra le città con maggiori domande di uscita dal ...

Pensioni : Quota 100 in vigore ma la Riforma Fornero non tramonta : A pochi giorni dall'entra in vigore del meccanismo della Quota 100 il numero di domande presentate all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è salito a circa 19.806. Un ottimo successo ottenuto dal Governo Conte che potrebbe porre la parola fine alla tanto odiata Riforma Fornero introdotta nel 2011 dal Decreto Salva Italia del Governo Monti. E non mancano le critiche da parte del Presidente dell'Inps Tito Boeri secondo il quale la precedente ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 al via grazie alla Fornero - parla Boeri : Pensioni ultime notizie: Quota 100 al via grazie alla Fornero, parla Boeri L’Inps deve essere indipendente e ha tutto il diritto di informare sulle conseguenze delle misure governative per tutelare il patto intergenerazionale. È quanto ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, ospite della trasmissione Otto e Mezzo, che ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, ma anche di Quota 100 e delle misure previdenziali attuate da ...

Pensioni - la recessione mette a il rischio il sistema di "quota 100" : Una crescita del Pil 2019 solo dello 0,5% determinerebbe meno entrate e un buco di due miliardi nei conti dell'Inps. Per il...

Pensioni - Cesare Damiano : 'Quota 100 avrà successo' : Continua il dibattito sulla riforma delle Pensioni e nello specifico sulla quota 100, la domanda più postata sui social (e non solo) è sempre la stessa: conviene oppure no? Un dato di fatto: in pochissimi giorni si è superato il tetto delle 15000 richieste. Pensioni anticipate con la quota 100: sedi Inps intasate, dubbi sulla convenienza I lavoratori che hanno i requisiti o quelli che potenzialmente, pur non avendo compreso bene i contenuti del ...

Pensioni ultima ora : calcolo Quota 100 - ecco com’è vantaggiosa : Pensioni ultima ora: calcolo Quota 100, ecco com’è vantaggiosa Pensioni ultima ora: ora che è diventata realtà sono in molti i lavoratori che stanno valutando la praticabilità di Quota 100. Cerchiamo brevemente di riassumere l’intera questione. A seguito della pubblicazione del decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza di lunedì 28 gennaio 2019 le due misure, annunciate dal Governo Conte, sono diventate realtà. I primi ...

Pensioni - Boeri al Senato : ‘Quota 100 pesa su generazioni future’ : La gran parte dei costi sostenuti per l’attivazione delle Pensioni anticipate con Quota 100, seppur in fase sperimentale per tre anni, "graverà comunque sulle generazioni future". Lo ha ribadito oggi il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri, durante un’audizione in commissione Lavoro al Senato, dove è cominciato oggi l’iter di conversione in legge del decretone che prevede il Reddito di cittadinanza, Quota 100, ma ...

Pensioni - migliaia di domande per la quota 100 in pochi giorni : è boom al Sud : Le domande presentate per andare in pensione con quota 100, fino a questo momento, riguardano soprattutto il Sud. Il boom di domande, inaspettato in queste dimensioni anche dal governo, è stato registrato in particolare in Sicilia, Lazio, Campania e Lombardia. In proporzione il numero di domande nelle regioni del Sud è stato superiore rispetto a quelle di Nord e Centro.Continua a leggere