huffingtonpost

: 'Perché la natura è un libro di parole misteriose Dove niente è più grande delle piccole cose [...] La vita è l'uni… - MaurizioSem : 'Perché la natura è un libro di parole misteriose Dove niente è più grande delle piccole cose [...] La vita è l'uni… - HuffPostItalia : Il significato di Abbi cura di me di Cristicchi: 'C'ho messo tutta la vita per scrivere questo brano' - EnricaGiannelli : Abbi cura di me, il significato della canzone di Simone Cristicchi che è un messaggio d'amore universale -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)di me di Simoneè uno dei brani che è piaciuto di più al pubblico durante la prima serata del Festival di Sanremo, giunto alla 69esima edizione. Il cantautore da qualche tempo era assente sul palco, e la sua prova è stata uno dei sussulti di una serata un po' scarica. Sui social sono moltissimi le lodi al pezzo diLa canzone è, ovviamente, un testo d'amore. Un testo che "parla di felicità, di bellezza, di dolore, di sofferenza, di perdono. E soprattutto di questa grande forza cheamo, la scintilla divina che c'è dentro ognuno di noi, che è l'amore", ha dettonel video di presentazione del brano per Sanremo.Una canzone nata all'improvviso, che "ha scombinato tutti i miei piani", come ha detto in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. "Stavo scrivendo il mio ultimo spettacolo, ...