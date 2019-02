Dominik Paris | band | peso | figlio e compagna Chi è il campione di sci

Dominik Paris - chi è lo sciatore 'rocker delle nevi' - : Classe 1989, ha conquistato la medaglia d'oro in Super G ai mondiali di Are. Dopo le prime sciate con il padre a 3 anni e mezzo, il campione trentino non ha più abbandonato la neve. Oltre all'agonismo,...

Dominik Paris : band - peso - figlio e moglie. Chi è il campione di sci : Dominik Paris: band, peso, figlio e moglie. Chi è il campione di sci Dominik Paris ha portato l’Italia sul gradino più alto vincendo oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, la gara di SuperG ad Are. Paris ha vinto la gara battendo la concorrenza di Clarey e Kriechmayr, risultati rispettivamente secondo e terzo nella gara ai Mondiali. Quarto l’altro italiano: Christoff Innerhofer. E non è la prima volta che i due sciatori italiani ...

Sci alpino - Dominik Paris Campione del Mondo : “Ho trovato il feeling giusto - sogno sempre le medaglie. Italia - che inizio” : Dominik Paris è l’uomo del giorno, il nuovo Campione del Mondo di superG ricorderà per sempre questo mercoledì sulle nevi di Are e non dimenticherà mai la sua prestazione da urlo lungo il pendio svedese che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia d’oro. L’altoatesino ha battuto una concorrenza da urlo e ha vinto la gara più importante della stagione con pieno merito, mettendosi alle spalle tutti gli altri big della ...

