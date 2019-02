Terremoto | scossa a L' Aquila | magnitudo 3 6 Epicentro vicino Pizzoli

ilmattino

(Di martedì 5 febbraio 2019) Unadi di3.6 si è verificata alle 9.11 in provincia dell'. L'è a 2,5 km da. È stata avvertita all', Avezzano, L', e in altre zone dell'Abruzzo.