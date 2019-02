: #Sanremo2019 #ClaudioBisio: '#Baglioni fa politica? Solo ora ve ne accorgete? 'Passerotto non andare via' è un'esor… - repubblica : #Sanremo2019 #ClaudioBisio: '#Baglioni fa politica? Solo ora ve ne accorgete? 'Passerotto non andare via' è un'esor… - Radio105 : ??Attesa finita: tra poche ore al via la 69esima edizione del #FestivaldiSanremo ???? Ecco la scaletta della prima ser… - TelevideoRai101 : Sanremo al via con Bocelli e Giorgia -

E' partita sulle note di "Via", di Claudio Baglioni, accompagnato dai suoi due 'copiloti' Virginia Raffaele e Claudio Bisio, la 69esima edizione del Festival di. Una partenza che ha avuto dei picchi di emozione e duetti come quelli di Gior gia con Baglioni e Andreae il figlio Matteo.Si parte con Francesco Renga poi i 24 artisti in gara si alternano tra rap e musica melodica,duetti e band. Il trio Il Volo, i Negrita, Simone Cristicchi, Loredana Bertè, Daniele Silvestri. Patty Pravo e Briga.(Di mercoledì 6 febbraio 2019)