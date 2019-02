Juventus | Douglas Costa non si allena ma Bernardeschi lavora in gruppo

Juventus - Bernardeschi recuperato - Douglas Costa in dubbio per la partita di domenica : Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri questo pomeriggio, la Juventus si è allenata in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri dalla seduta di oggi hanno avuto una notizia piuttosto positiva visto che Federico Bernardeschi ha lavorato regolarmente con i compagni. Il numero 33 bianconero già ieri si era allenato in nazionale e anche oggi al suo rientro alla Continassa ha proseguito il lavoro con il gruppo. ...

Juventus - Bernardeschi in gruppo ma Douglas Costa non si è allenato : TORINO - La Juventus è tornata in campo, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri al termine della sfida di sabato contro il Parma , e questo pomeriggio si è ritrovata alla Continassa per ...

Juventus - Douglas Costa dopo l'incidente in auto è volato a Parigi per il party di Neymar : Nella giornata di ieri, Douglas Costa ha vissuto una brutta disavventura. Il numero 11 bianconero intorno alle 11:15 di lunedì mattina si trovava a bordo della sua Jeep Cherooke sulla A4 e ha avuto un piccolo incidente automobilistico. Il brasiliano fortunatamente non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che è rimasto coinvolto nello scontro è stato portato in ospedale in codice giallo. La macchina dell'ex Bayern Monaco ha avuto danni ...

Douglas Costa - incidente stradale : come sta?/ Ultime notizie Juventus - tamponamento sulla Torino-Milano : incidente stradale Douglas Costa, scontro sulla Torino-Milano per il calciatore della Juventus: la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Novara Est

Juventus - lieve incidente stradale per Douglas Costa a Santhià : Douglas Costa è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Il calciatore della Juventus era in viaggio sull'A4, in direzione Torino, quando è stato protagonista di un sinistro insieme ...

Juventus - disavventura automobilistica per Douglas Costa : il calciatore è illeso : Non ci sono buone notizie per Douglas Costa. Infatti, il brasiliano sabato ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare e oggi ha vissuto un'altra disavventura. Douglas Costa si trovava in autostrada è ha avuto un piccolo incidente mentre era sulla sua auto. Il giocatore della Juventus stamane intorno alle 11:15 si trovava sulla A4 ed era alla guida della sua Jeep Cherokee. Costa non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che era ...

Juventus - Douglas Costa coinvolto in un incidente d’auto : Nuove noie in casa Juventus. In mattinata Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente stradale.Spavento a Torino, sponda bianconera. Nella mattinata di oggi, lunedì 4 febbraio 2019, Douglas Costa è rimasto vittima di un incidente stradale. Come riportato su La Sesia, sul tratto di autostrada tra Livorno Ferraris e Santhià, Douglas Costa è rimasto coinvolto in un incidente stradale anche se sono ancora da chiarire le dinamiche. Sul posto ...

Juventus - lieve incidente stradale per Douglas Costa : TORINO - Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per Douglas Costa , rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale sull'autostrada A4 in direzione Torino nei pressi di Santhià , in ...

Incidente Douglas Costa - paura per il calciatore della Juventus : gli aggiornamenti : Incidente Douglas Costa – Non è un buon momento per l’attaccante della Juventus Douglas Costa, prima il pareggio contro il Parma ed ora un Incidente con l’auto. In mattinata il calciatore brasiliano è stato coinvolto in un Incidente stradale, intorno alle 11,15 lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià in provincia di Vercelli. Nessuna conseguenza per il calciatore della Juventus che era a bordo ...

Juventus a riposo dopo il Parma - ma in ansia per Douglas Costa e Bernardeschi : Quella di oggi per la Juventus è una domenica di relax e di riflessione. Infatti, dopo il 3-3 contro il Parma i bianconeri godranno di due giorni di riposo, visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di martedì. In queste ore però la Juve è in ansia per le condizioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare anzitempo il campo a causa di acciacchi fisici. Il brasiliano è uscito ...

Grana Juventus - infortuni per Douglas Costa e Bernardeschi : le ultime sulle condizioni dei due bianconeri : I due giocatori della Juventus sono usciti anzitempo dal terreno di gioco nel corso del match giocato allo Stadium contro il Parma Delusione per il pareggio subito in rimonta e apprensione per le condizioni di Douglas Costa e Bernardeschi, usciti anzitempo dal terreno di gioco durante il match con il Parma. AFP/LaPresse In casa Juventus si respira un clima negativo, considerando anche che tra pochi giorni è in programma l’andata ...

Infortunio Douglas Costa e Bernardeschi - Juventus in ansia : le news : Oltre a un pareggio che lascia l'amaro in bocca, come spiegato da Massimiliano Allegri, in casa Juventus il 3-3 contro il Parma ha lasciato in eredità anche dei punti interrogativi sulle condizioni ...

Juventus : piacciono De Ligt e Savic - Douglas Costa ha mercato in Premier (RUMORS) : Da pochi giorni si è concluso il mercato di gennaio, ma le principali società europee stanno già pensando alle mosse per il futuro. Tra queste c'è la Juventus, che probabilmente in estate si concentrerà soprattutto sulla difesa. In particolare l'obiettivo sarà quello di sostituire Medhi Benatia e di ringiovanire un po' il reparto. Proprio di quelle che saranno le future strategie di mercato dei bianconeri, ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo ...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...