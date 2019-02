Forte scossa sismica nell' aquilano | paura e apprensione nella popolazione

Grecia : Forte scossa di terremoto nella notte - epicentro sulla costa di Kastrosikia. Tremori in Salento : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 5 febbraio 2019, esattamente alle 03.26, nel mar Ionio orientale in corrispondenza delle coste della Grecia. Stando ai dati giunti dai...

Indonesia : nuova Forte scossa di terremoto a Sumatra : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato sulla costa dell’isola di Sumatra, in Indonesia, alle 11:59:32 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto da una scossa magnitudo 6.3 alle 10:27 ora italiana. L'articolo Indonesia: nuova forte scossa di terremoto a Sumatra sembra essere il primo su Meteo Web.

Messico-Guatemala : Forte scossa di terremoto su terraferma - paura nella Capitale : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 1 febbraio 2019, esattamente alle 17.14 italiane, corrispondenti alle 10.14 all'epicentro, sull'America centrale tra Messico e...

Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il nord del Giappone: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Il sisma è stato registrato dall'Agenzia meteorologica JMA alle 17:23 ora locale (09:23 ora italiana) a 30 km di profondità e circa 50 km al largo della città di Kuji, nella provincia di Iwate, nel nord-est del Paese. Il terremoto ha raggiunto il livello 4 (su 7) della scala Giapponese.

Terremoto in Indonesia - Forte scossa al largo delle isole Aru - : Il sisma di magnitudo 6 è stato registrato a una profondità di 10 km. Non si segnalano danni e, per il momento, non è stata diramata nessuna allerta tsunami

Terremoto - Forte scossa in Indonesia al largo dell'isola di Sumba - : Sisma di magnitudo 6.6, preceduto da un'altra scossa di potenza 6.1. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, né di eventuali allerte tsunami

Forte scossa di terremoto in Cile - 2 anziani morti per infarto : Due persone anziane sono morte per infarto in Cile a seguito di una Forte scossa di terremoto che ha interessato la regione settentrionale di Coquimbo e che secondo l’Ufficio nazionale di emergenza del ministero dell’Interno Cileno (Onemi) e’ stata di magnitudo 6,7 gradi Richter. I ‘Carabineros’ Cileni hanno reso noto che non si registrano gravi danni, ma che alcune vie di comunicazione sono bloccate dalla caduta di ...

Terremoto in Romagna : è stata “la scossa più Forte ultimi 30 anni” : “Sono gia’ partiti i controlli in tutto il nostro territorio. Questa notte e’ stata verificata la nostra struttura ospedaliera, il Santa Maria delle Croci. E si sta procedendo sia negli edifici pubblici che in quelli privati per i quali ho fatto un’ordinanza apposita per far si che si svolgano i controlli e le verifiche“: ha spiegato il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, in riferimento alla scossa di Terremoto ...

Forte scossa di terremoto magnitudo 4 - 6 avvertita in tutto il nord Italia - paura a Ravenna : Una Forte scossa di terremoto ha colpito, appena 4 minuti dopo la mezzanotte del 15 gennaio 2019, la costa adriatica nei pressi di Ravenna. Secondo i primi dati diffusi il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 4.6 della scala Richter e sarebbe stata distintamente avvertita in molte zone del Centro-nord Italia, in particolare in tutta l'Emilia Romagna, nelle Marche settentrionali, nelle zone interne della Toscana, nella Lombardia orientale, ...

Terremoto - Forte scossa al Nord Italia : paura in Veneto - Emilia Romagna - Lombardia e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte. La scossa, secondo le prime stime preliminari dell’INGV, si sarebbe verificata nella zona di Ravenna, con una magnitudo vicina a 5.0 Richter. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione. La scossa è stata avvertita da Milano a Trieste, da Bologna a ...