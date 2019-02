Snowboard - Mondiali 2019 : Dmitry Loginov vince a Park City - settimo Edwin Coratti : Un Millenial in trionfo in quel di Park City. In terra statunitense è andato in scena oggi il Mondiale per quanto riguarda il PGS di Snowboard parallelo e, alla seconda partecipazione iridata in carriera, Dmitry Loginov, russo classe 2000, è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Una vittoria davvero fatta di gran classe: potrebbe essere sbocciato oggi il nuovo fenomeno della disciplina. Due podi in carriera, entrambi però nello slalom. ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Selina Joerg campionessa del mondo! Battuta Soboleva - fuori subito Ochner : L’assenza di Ester Ledecka si è fatta sicuramente sentire: la ceca, dominatrice dell’ultimo quadriennio che si è concluso con il trionfo di PyeongChang, vista la contemporaneità, ha deciso di preferire i Mondiali di sci alpino. Tutto molto aperto dunque per quanto riguarda la competizione iridata dello Snowboard parallelo al femminile, dove oggi, in quel di Park City (USA), si è assegnato il titolo del PGS. A trionfare è stata la ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PGS avanzano tre azzurri. Bene Coratti - ci sono anche March e Ochner : Tre su cinque. Nadya Ochner, Aaron March ed Edwin Coratti avanzano alle fasi finali del PGS dei Mondiali di Snowboard parallelo in quel di Park City (Stati Uniti). L’Italia dunque avrà tre carte da giocare dagli ottavi di finale per andare a caccia di una medaglia che manca dall’edizione di Stoneham 2013 (argento per Roland Fischnaller). Il compito degli azzurri sarà tutt’altro che facile. Nella qualifica dominata in lungo e in ...

LIVE Snowboard - PGS Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono giocarsi una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PGS dei Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA). L’Italia, dopo le tre medaglie conquistate nelle gare del cross, è pronta ad essere ancora protagonista in questa rassegna iridata e salire sul podio anche in quelle di parallelo. Al maschile potremo sognare in grande con atleti del calibro di Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, vincitori rispettivamente a Cortina e Rogla in Coppa del Mondo, oltre ...

Snowboard - Mondiali 2019 : domani si assegnano i titoli nel Big Air - l’Italia punta su Alberto Maffei : domani andranno in scena le gare del Big Air ai Mondiali di Snowboard a Canyons (USA). l’Italia sarà presente con quattro atleti al maschile e l’obiettivo sarà quello di avere un nostro portacolori in finale. La punta azzurra sarà Alberto Maffei, che dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, vorrà essere protagonista in questa rassegna iridata. Il 23enne trentino in questa stagione ha ottenuto un decimo posto a Modena e proverà a ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PGS femminile pronostico apertissimo. Nadya Ochner ci prova per il podio : Due anni fa in quel di Sierra Nevada non ci fu storia, con il pronostico che era chiuso alla vigilia e Ester Ledecka che si è andata a prendere il titolo, anzi, addirittura la doppietta, sulle nevi spagnole. Ora si riparte, di nuovo in palio le medaglie per quanto riguarda il gigante parallelo ai Mondiali di Snowboard in quel di Park City (USA), ma questa volta non ci sarà la ceca dominatrice dell’ultimo quadriennio: la campionessa ...

Snowboard - Mondiali 2019 : l’Italia può sognare in grande nel PGS maschile - Roland Fischnaller ed Edwin Coratti pronti a ripetersi : l’Italia potrà davvero sognare in grande nel PGS maschile dei Mondiali di Snowboard. A Park City (USA) gli azzurri sono pronti a lasciare il segno e a ripetere le grandi prestazioni che li hanno resi protagonisti nelle ultime due tappe di Coppa del Mondo. Si partirà alle 17.00 ora italiana con le qualificazioni e poi alle 21.00 la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con le finali. I due atleti di punta saranno Roland Fischnaller ed Edwin ...

Snowboard oggi (4 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (lunedì 4 febbraio) si svolgeranno le gare di PGS dei Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA). Dopo le prove del cross, questa rassegna iridata proseguirà con quelle di parallelo e l’Italia è pronta a essere nuovamente protagonista, visti gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo. Si partirà alle 17.00 ora italiana con le qualificazioni, mentre alle 21.00 si svolgeranno le finali. I Mondiali 2019 di Snowboard sono trasmessi in ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia d’argento! Visintin : “Il giusto riscatto”. Moioli : “Due su due - ci sono riuscita!” : Lo Snowboardcross è ancora azzurro ai Mondiali: nella gara a squadre Omar Visintin e Michela Moioli chiudono secondi e guadagnano la medaglia d’argento nella Big Final. Per l’Italia si tratta della terza medaglia dopo i due bronzi delle gare individuali. Queste le parole dei medagliati azzurri al sito della FISI. Michela Moioli centra così la seconda medaglia: “sono molto contenta, sono venuta negli Stati Uniti per conquistare ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Omar Visintin e Michela Moioli si tingono d’argento nella gara a squadre mista. Vincono gli Stati Uniti : Omar Visintin e Michela Moioli regalano all’Italia una splendida medaglia d’argento nella prima storica gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). In questo format inedito, i due azzurri hanno saputo esprimersi al meglio e far valere le proprie qualità per centrare questo grande risultato. Oro conquistato dai padroni di casa statunitensi Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis, che rispettano il pronostico e vanno ad ...

LIVE Snowboardcross - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il bersaglio grosso nella prova a squadre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre mista dei Mondiali 2019 di Snowboardcross a Solitude (USA). Grande attesa per una prova che non ha precedenti con questo format. l’Italia, dopo aver conquistato due medaglie di bronzo nell’individuale, punta ad essere ancora grande protagonista. In gara ci saranno tre coppie azzurre: la prima formata da Omar Visintin e Michela Moioli, la seconda da Emanuel Perathoner e Francesca ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : il tabellone della prova a squadre e l’elenco dei partecipanti. Italia al via con tre coppie! : Oggi domenica 3 febbraio (ore 19.00) si disputa la prova a squadre di Snowboardcross ai Mondiali 2019, a Solitude (USA) verranno assegnate le medaglie di questa prova mista. Previsto un tabellone a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale, in ogni quarto di finale sono presenti quattro coppie miste (un uomo e una donna), le prime due passano il turno. L’Italia sarà presente con ben tre coppie. Michela Moioli (Campionessa ...