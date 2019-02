Milano | uomo accoltellato in strada davanti ai passanti terrorizzati

Uomo accoltellato in strada a Milano - la scena filmata dai passanti. FOTO : Uomo accoltellato in strada a Milano, la scena filmata dai passanti. FOTO E' accaduto all'angolo tra viale Farini e viale Stelvio, poco a nord rispetto al Cimitero Monumentale. Il ferito è di origine nordafricana, dopo l'aggressione è riuscito a raggiungere a piedi l'ospedale Niguarda dove è ricoverato in gravi condizioni. Indaga la ...

Basket - tegola per Milano : lesione del crociato per Arturas Gudaitis - l’Olimpia perde un uomo fondamentale : Arrivano pessime novità per l’Olimpia Milano, purtroppo Arturas Gudaitis si è lesionato il legamento crociato anteriore della capsula articolare e della tibia prossimale del ginocchio sinistro. Il centro si è infortunato ieri sera in occasione del match di Eurolega contro il Gran Canaria, il lituano era caduto male a metà del secondo quarto ed era uscito dal campo in barella, lasciando subito intuire che si trattava di qualcosa di ...

Milano : uomo muore dandosi alle fiamme in strada : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Una persona ha perso la vita dandosi alle fiamme. E' accaduto ieri, intorno alle 21.40, vicino a un distributore di carburante in viale Lunigiana all'angolo con via Sammartini a Milano, in zona stazione Centrale. Lo riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenz

Milano : uomo precipita da scale tribunale - è grave : Milano, 18 (AdnKronos) - Un 30enne è precipitato dalle scale del tribunale di Milano, lato via San Barnaba, ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, che precisa che l'allarme è scattato alle 10.27.

Senago (Milano) : ritrovato il cadavere di un uomo nel muro di una villa di lusso : E' avvenuta a Senago, in provincia di Milano, in una villa di lusso, la scoperta di un cadavere di un uomo probabilmente adulto, all'interno del muro del residence in questione. L'età non è stata ancora specificata ma si presume sia tra i 35 e i 45 anni. La villa in questione si chiama villa degli Occhi ed è il risultato del restauro di un edificio settecentesco, circondato da un parco, in cui ad oggi alloggiano le famiglie più facoltose e ...

Il tatuatore Pietro Sedda porta il suo brand Saint Mariner a Milano Moda Uomo : Non solo pelle. No, non stiamo parlando dei materiali che compongono la collezione del brand Saint Mariner presentata durante Milano Moda Uomo dal designer Pietro Sedda. La pelle di cui stiamo parlando è quella dei tanti clienti che sono passati sotto le mani del noto tatuatore. Se il nome Saint Mariner vi dice qualcosa, sappiate che il suo studio a Milano porta proprio questa insegna. Per Sedda siamo tutti santi ma, siamo tutti marinai. O ...

'Freedom Oltre il confine' - 17 gennaio : con Roberto Giacobbo una visita speciale nel Duomo di Milano : Uno spazio della serata viene invece dedicato alla nuova scienza sperimentata a Houston, negli Stati Uniti . Un viaggio verso il futuro, che vede una grande mente italiana lavorare all'estero: quella ...