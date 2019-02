I cambi di look delle star di inizio anno

Meghan Markle cambia look : il risultato è sempre incantevole : Meghan Markle cambia look, ed il risultato è sempre incredibile. In occasione della visita reale alla Association of Commonwealth Universities di Londra, la duchessa del Sussex ha sfoggiato un look che non avevamo mai visto, elegante e sobrio. La ACU è stata la prima associazione di studenti del mondo, ed è una delle associazioni finanziate da Meghan nel suo ruolo di duchessa: per 33 anni, la regina Elisabetta è stata ...

Walter Nudo cambia look per il figlio : foto e dediche speciali : Capelli Walter Nudo, cambiamento del look per il figlio Elvis Walter Nudo ha deciso di cambiare il suo look. Non di molto, a dire il vero. Ha assecondato una richiesta del figlio Elvis, col quale ha passato una giornata speciale a Monaco. Walter ha pubblicato su Instagram delle nuove foto con cui si è mostrato […] L'articolo Walter Nudo cambia look per il figlio: foto e dediche speciali proviene da Gossip e Tv.

Federica Nargi i cambiamenti si notano senza trucco : look casalingo sull'IG di Matri : Federica Nargi di recente è stata ospite del programma Verissimo, dove ha annunciato di aspettare un’altra femminuccia. Ricordiamo che l’ex velina è già mamma della piccola Sofia, avuta sempre dal calciatore Alessandro Matri. La Nargi si è detta molto contenta di questo nuovo arrivo ed ha ammesso di essere molto emozionata al pensiero del parto. Federica Nargi rappresenta la ragazza della porta accanto, come si può vedere da alcune immagini ...

Gabriel Garko : ennesimo cambio di look su Instagram : Gabriel Garko cambia nuovamente look, sfoggiando barba e pizzetto su Instagram. L’attore 46enne è molto attivo sui social, dove posta spesso foto che raccontano i suoi cambi look. L’ultimo ha catturato in modo particolare l’attenzione dei fan, tanto che il post pubblicato sul suo profilo ha fatto il pieno di Like e commenti. Con il nuovo anno Gabriel ha deciso di cambiare look, scegliendo barba e pizzetto per esaltare la sua ...

Giulia Salemi e Monte : risposta sulla convivenza. E Francesco cambia look : Giulia Salemi e Francesco Monte intercettati a Milano: la risposta sulla convivenza. E intanto Francesco cambia look: “Da oggi mi vedrete così” Le prove generali sono finite: Francesco Monte e Giulia Salemi, nonostante lo scetticismo aleggiante sulla loro relazione non sia durato poco, sono una coppia a tutti gli effetti. E che coppia, vien da […] L'articolo Giulia Salemi e Monte: risposta sulla convivenza. E Francesco cambia ...

#10yearchallenge - come sono cambiati i beauty look dei reali : #10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei reali#10yearchallenge in beauty dei realiL’ossessione per ...

Zac Efron cambia look : l’attore oggi è biondo e in cerca del grande amore : Zac Efron oggi è biondo: ma è mistero sulla sua vita privata Repentino cambio look a 31 anni per Zac Efron. L’attore ha deciso di tingere i capelli di biondo. Al momento non è chiaro se Zac lo abbia fatto per esigenze di copione o semplice vanità. Di sicuro Efron è molto soddisfatto dei suoi […] L'articolo Zac Efron cambia look: l’attore oggi è biondo e in cerca del grande amore proviene da Gossip e Tv.

Elia Fongaro cambia look - nuovo taglio e messaggio (Foto) : Elia Fongaro, capelli e cambio look: la nuova foto dell’ex concorrente del Gf Vip Elia Fongaro ha deciso di accorciare i suoi capelli. Poco a poco, li sta rendendo sempre più corti. Vi ricordate come li portava a Striscia la Notizia? Erano decisamente più lunghi e – altra differenza – non aveva mai la barba. […] L'articolo Elia Fongaro cambia look, nuovo taglio e messaggio (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Loredana Lecciso - il cambio look piace ai fan : ecco com’è oggi : Abbiamo lasciato Loredana Lecciso con un nuovo lavoro, la ritroviamo anche con un nuovo look. Per chi non fosse aggiornato sulle ultime, la ex Lady Carrisi ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa al settimanale Nuovo, a cui ha raccontato di essersi lanciata in una nuova avventura anche grazie al sostegno di Al Bano. Di cosa si occupa oggi? Crea profumi. La sua linea si chiama Lory72 e sarà presto in commercio. Al momento è composta ...

Fantacalcio - Sansone : il Bologna cambia look - occhio al consiglio : Fantacalcio Sansone, RINFORZO DI QUALITA’ PER INZAGHI- La protagonista italiana di questo avvio di mercato invernale è senza dubbio il Bologna. Il club felsineo, in piena lotta per non retrocedere, fa suoi due importanti innesti, uno a centrocampo e l’altro in attacco. Se da una parte Soriano si trasferisce da Torino a Bologna, dall’altra Sansone […] L'articolo Fantacalcio, Sansone: il Bologna cambia look, occhio al ...

Fabrizio Corona - cambio look dopo Capodanno : le foto : Il 2018 è stato un anno importante per Fabrizio Corona. “Il mio primo anno da detenuto in libertà“, lo ha definito su Instagram. L’ex re dei paparazzi si appresta ad affrontare il 2019 con il suo solito spirito combattivo. Ora però alle porte ci sono altri dodici mesi in cui tuffarsi e come si suol dire, ‘anno nuovo, vita nuova’. Nel suo caso anche look nuovo, visto che per il 2019 Fabrizio ha deciso di dare un ‘taglio’ al passato e presentarsi ...

Benedetta Mazza cambia look - il 2019 inizia 'in rosa' : L'ex concorrente del Gf Vip ha iniziato l'anno con un nuovo hairstyle: capelli ondulati e meches rosa. I fan apprezzano e la...

