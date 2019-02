Fedeli | altruisti | riflessivi Ecco lo zoo delle virtù

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) Un giorno il filosofo Zhuangzi va a fare una passeggiata lungo un fiume, con l'amico Hui Shi. Nel 300 avanti Cristo, in Cina, un filosofo può fare osservazioni come questa: "Guarda come sono felici i pesci". Hui Shi, scettico, mette in dubbio: "Tu non sei un pesce, come puoi capire la felicità di un pesce?". È a questo punto che Zhuangzi si dimostra il vero filosofo, dei due: "Tu non sei me, come puoi capire che io non capisca la felicità di un pesce?".Il fatto che Peter Wohlleben sia una guardia forestale di professione, anche se ormai si dedica (...)(...) al suo bosco, al suo orto e ai suoi animali, nel Parco nazionale dell'Eifel, non deve indurre a conclusioni affrettate, come quella di Hui Shi. Wohlleben in Germania è diventato famoso grazie a un bestseller sulle piante (La saggezza degli alberi), cerca di ricreare foreste caduche come quelle di secoli fa, raccoglie la legna con ...