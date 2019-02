Terremoto continua a tremare l' Etna | torna la paura a Catania e dintorni

Terremoto - continua lo sciame sismico sull’Etna : scossa tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia : continua lo sciame sismico sull’Etna: alle 08:55 di stamattina, una scossa di magnitudo 2.8 ad appena 4.0km di profondità ha colpito il versante meridionale del vulcano, tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia . La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ha provocato ulteriori danni rispetto allo scenario già cagionato dalle scosse delle scorse settimane. L'articolo Terremoto , continua lo sciame sismico sull’Etna: scossa ...

Terremoto Etna - la faglia di Pennisi continua ad allargarsi per gli “assestamenti del terreno” [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Terremoto Etna - le scosse continuano. Aumenta il numero degli sfollati : Non sono stati registrati danni a cose o persone. L'attività sismica è comunque in calo. Nel frattempo aumento il numero di persone negli hotel messi a disposizione dalla Regione Sicilia, ma è alto il numero di "irriducibili" che anche stanotte hanno dormito in macchina davanti alle case nel timore di atti di sciacallaggio.Continua a leggere