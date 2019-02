Probabili Formazioni Genoa – Sassuolo, Serie A 03/02/2019

lanotiziasportiva

: Inter-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vederla - CalcioNews24 : Inter-Bologna streaming e probabili formazioni: dove vederla - storia_juventus : Così in campo #Juve & #Parma? #SerieA ???? #lastoriasiamonoi #FINOALLAFINE ?? Juventus - La Storia siamo noi - storia_juventus : Le Probabili Formazioni di Juve-Parma -

(Di sabato 2 febbraio 2019)A 03/02/si affrontano con la salvezza in pugno e un incontro da vivere: nell’andata, gol e spettacolo al Mapei dove l’incontro terminò 5-3.GENOVA – Prandelli schiererà dal 1′ i nuovi acquisti Radovanovic, Lerager e Sanabria in un 4-2-3-1 dove il trequartista sarà Bessa e le ali Kouamè e Lazovic. In porta ci sarà Radu mentre in difesa spazio a Criscito, Romero, Biraschi e Pezzella.– De Zerbi schiererà il solito 4-3-3 con Babacar, Berardi e Djuricic in attacco. In porta consigli, i terzini saranno Lirola e Rogerio. Spazio al centro per Lemos e Magnani mentre in cabina di regia ci sarà Sensi. Centrocampo composto da Locatelli e Duncan.(4-2-3-1): Radu; Criscito, Romero, Biraschi, Pezzella; Radovanovic, Lerager; Kouamè, Bessa, Lazovic; Sanabria. Allenatore: ...