eurogamer

: EA pubblica la scaletta per il lancio di Anthem e Twitter non la prende bene #Anthem - Eurogamer_it : EA pubblica la scaletta per il lancio di Anthem e Twitter non la prende bene #Anthem - GDemola : @falcions85 Non é tv pubblica; loro sacrosanto diritto non invitare con il bilancino. Lo scandalo è la Rai, la cui… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) EA ha publbicato suil suo programma per ildi, provocando la reazione non propriamente positiva del popolo del social network.Come riporta VG247 infatti è stata svelata lacontenente le diverse date didel gioco, suddivise tra Accesso Anticipato, demo ezione ufficiale in negozio. Si tratta di uno schema, a prima vista, del tutto peculiare, come se l'intenzione fosse quella di rendere "un puzzle" una questione che non dovrebbe di fatto essere complicata, ovvero ildi un gioco.Difatti la reazione del popolo dinon si è fatta attendere, e le lamentele sono state riguardo la troppo ampia possibilità di scelta tra le diverse modalità di provare il gioco anticipatamente, modalità di approccio al titolo che non sono nemmeno disponibili per tutti e su tutte le piattaforme, da qui la necessità di uno schema elaborato e ...