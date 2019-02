Tina Cipollari scatenata al karaoke | il video trapela sui social e conquista i fan

Uomini e Donne : lite tra Tina Cipollari e Teresa Langella : Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi 1 febbraio 2019. Sembrava dover andare tutto per il meglio dopo l’esterna di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due si sono lasciati andare, si sono baciati, sono stati romantici, si sono divertiti. Il tutto accade quando Maria De Filippi mostra un’esterna del corteggiatore con Teresa. Tra i due scatta un bacio molto passionale, che riesce a colpire tutti. Mentre Antonio Moriconi ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti incontra per caso Tina Cipollari : 'Le ho presentato la mia fidanzata' : Prima o poi doveva succedere per Giorgio Manetti e la sua nuova fidanzata. L'ex idolo storico del Trono Over di Uomini e donne è incappato in Tina Cipollari, incontrata un po' per caso proprio quando ...

Giorgio Manetti e la nuova fidanzata : “Ecco cosa mi ha detto Tina Cipollari” : Il parere di Tina Cipollari sulla nuova fidanzata di Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne Ormai non è più una novità: Giorgio Manetti è felice accanto alla nuova fidanzata. Una vecchia fiamma, ritrovata dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne. I due, che si sono amati anni fa, sono tornati […] L'articolo Giorgio Manetti e la nuova fidanzata: “Ecco cosa mi ha detto Tina Cipollari” proviene da Gossip e Tv.

Uomini E Donne : Angela ce l’ha con tutti - soprattutto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco cosa è accaduto : Angela arrabbiata con tutti. Questa la premessa della De Filippi prima di lanciare un filmato che riguarda la dama del trono Over. “Quello che è successo è un colpo basso. Vorrei vedere lei... L'articolo Uomini E Donne: Angela ce l’ha con tutti,soprattutto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tina Cipollari accusata dall’ex tronista : “Guadagna 5 mila euro per fare la cafona” : L’ex tronista attacca Tina Cipollari, accusandola di guadagnare 5 mila euro al mese per “fare la cafona in tv”. A lanciare le accuse contro la vamp di Uomini e Donne è Rossella Intellicato, ex protagonista del GF che per un breve periodo è stata anche tronista dello show di Maria De Filippi. La modella decise di andarsene proprio a causa dei suoi continui litigi con Tina Cipollari e Gianni Sperti, annunciando poco dopo ...

